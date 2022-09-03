Наступление на Херсон: потери россиян можно считать КамАЗами 5 3.09.2022, 15:03

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ВСУ наносят мощные удары по оккупантам на правом берегу Днепра.

В Херсонской области сейчас идут тяжелые бои. Российская армия привлекла к боевым действиям местные резервы.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

По его словам, 1 сентября в результате атаки по вражескому плацдарму на правом берегу Херсонщины только с одного места вывезли три КамАЗа погибших в сторону РФ.

«Это только один удар, а их за сутки штук 10. Не все они по живой силе, но мы можем представить, что там происходит», – рассказал советник ОП.

Арестович отметил, что ежедневные потери россиян значительно выросли и составляют 300-350 человек убитыми. Больше всего – на Херсонском направлении.

Он добавил, что неизвестно, как долго россияне смогут выдерживать давление ВСУ в регионе.

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