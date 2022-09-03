Calvin Klein объявил большие скидки в Беларуси 3.09.2022, 15:10

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Цены на одежду известного бренда снизили практически вдвое.

В столице закрываются магазины еще двух известных брендов одежды, пишет Realt. Речь идет про Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Одежда этих неймов еще не исчезла из Беларуси, хотя продавцы говорят, что новых поставок не ожидают, а вещи из старых коллекций продают по большим скидкам.

Вывески мировых производителей одежды в столичных торговых центрах уже сменились. Одну заменил Point, а вторую – Top Place.

Tommy Hilfiger

В столичном ТРЦ «Замок» на проспекте Победителей вывеска Point появилась вместо Tommy Hilfiger. Правда, на витрине до сих пор написан старый адрес сайта американского бренда.

В самом магазине многие вещи продают по серьезным скидкам – это остатки от прежних завозов.

«Больше возить Tommy Hilfiger не будут, сюда добавят другой бренд – точно будет Marc O’Polo Denim и что-то еще, а Tommy Hilfiger сейчас распродается, многое на скидках», –объяснила продавец.

Так, женский джемпер Tommy Hilfiger можно купить за Br311 вместо Br389, а плащ – за Br576, раньше он стоил Br960.

В торговом центре «Корона» на Кальварийской рядом с названием Tommy Hilfiger расположили Dress Code. Здесь кроме вещей Tommy можно найти и одежду Guess.

«Поставок Tommy Hilfiger у нас давно не было, последние привозили только в «Замок», – сказали в магазине.

Calvin Clein

На месте же, куда раньше ходили столичные поклонники Calvin Clein, теперь красуется Top Place.

Вещи известного бренда белья пока еще есть, отдельно от основного ассортимента вывесили те товары, которые предлагают по выгодным ценам. Например, спортивные женские брюки можно купить за Br177 вместо Br295.

Что до новых привозов, их скорее всего, тоже не будет. Приходиться довольствоваться тем, что есть.

Почему так произошло?

Еще в начале марта американская компания PVH Corp., владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein, заявила, что уходит из Беларуси и России.

В нашу страну эти бренды импортировала компания «Табак-Инвест», она же управляет торговыми центрами «Замок» и «Корона», где располагались магазины с указанными брендами.

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