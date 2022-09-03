Украинские добровольцы уничтожили российскую систему ПВО в районе Олешек под Херсоном
- 3.09.2022, 15:21
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Сейчас там слышна детонация боеприпасов.
Оккупанты снова встречают «хлопок» на Херсонщине. Добровольцы Украинской добровольческой армии отчитались об уничтожении вражеской техники в районе Олешек.
Сейчас там слышна детонация боеприпасов. Об этом сообщил представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.
«По информации представителей Движения Сопротивления Юг УГА, в районе Олешек (Херсонщина), снова «минус» техника россиян, также слышна детонация. Демилитаризация продолжается», – написал он.
В то же время журналист Юрий Бутусов уточнил, что ликвидирована была российская система ПВО в Олешках.
«Наши военные попали в российское ПВО в Олешках. Теперь оно лучше выглядит», – отметил журналист.
Он также перепостил опубликованные местными пабликами фото и видео уничтоженной системы россиян.