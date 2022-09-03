Водителей «Яндекс Go» в Минске стали массово блокировать? 3.09.2022, 15:25

Компания прокомментировала информацию о странных сообщениях для таксистов.

Читатель «Зеркала» сообщил, что в Минске с 1 сентября водителей сервиса такси «Яндекс Go» якобы стали массово блокировать. В компании говорят, что роста числа отключений от сервиса не было.

По словам читателя, водители стали получать сообщения с оповещением о приостановке доступа к сервису и предупреждением, что он будет возобновлен через 50 дней.

В пресс-службе «Яндекс Go» нам сказали, что в последнее время роста отключений от заказов в сервисе не было. Новые технологии мониторинга нарушений, которые могли бы повысить число отключенных водителей, также не вводились.

— Водитель может потерять доступ к заказам за грубые или повторяющиеся нарушения стандартов сервиса. Например, если он неоднократно требует у пользователей увеличить оплату поездки или просит отменить заказ, — говорят в компании. — Наша служба поддержки готова оперативно проверить отключение доступа, указать его причину и порядок возврата к заказам. Напомним, что ранее в Беларуси заработал независимый комитет водителей для пересмотра бессрочных ограничений (нововведение не касается грубых нарушений). Можно подать заявку в специальную группу, и после разбора водители дадут рекомендацию сервису по каждому случаю.

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