«Шойгу плюнут в лицо за предложение о мобилизации» 3.09.2022, 15:30

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К войне и армии он не имеет никакого отношения.

Российский журналист Михаил Фишман рассказал о положении министра обороны РФ и будущем Владимира Путина после окончания войны.

— «Важные истории» недавно выпустили расследование. Так вот там есть буквальные свидетельства того, как Путин через голову Шойгу общается с нижестоящими военными инстанциями, что само по себе очень странно. Значит, какие-то проблемы у Путина с Шойгу есть, как и проблемы иерархии командования войной, — говорит Фишман в интервью программе «Особое мнение».

Шойгу — это парадный генерал, который никогда не командовал войсками. Он вообще из МЧС, чиновник, партийный бюрократ. К войне и армии Шойгу не имеет никакого отношения.

В расследовании «Важных историй» говорится, что Шойгу не может прийти к Путину и сказать, что нужна мобилизация, поскольку обещали справиться без нее. Ему просто плюнут в лицо за такое предложение. Поэтому они пытаются организовать пиар-кампанию в публикациях, где будет месседж о необходимости мобилизации.

Мол, дай бог эти газеты лягут на стол к Путину и тогда можно будет повлиять на его мнение. Благодаря СМИ Шойгу управлял МЧС, таким же способом проходили реформы в армии. С помощью заметок, в которых пролоббированы какие-то идеи, они собираются выигрывать эту войну.

При этом Фишман считает, что отправить Шойгу в отставку сейчас не могут, и на это есть несколько причин. Во-первых, Путин не может признавать ошибки, во-вторых, в военное время отставка министра обороны будет свидетельствовать о слабости его положения и армии, что будет равнозначно поражению.

Что будет после победы Украины, по мнению Фишмана, представить трудно.

В каком-то смысле положение России даже более тяжелое, чем положение Украины. У Украины есть перспективы, ее главная задача — выстоять в этой войне, что пока удается. Степень единения в противостоянии путинской агрессии — феноменальна.

– Да, были там предательства, из-за которых пал Херсон, но в целом степень выдержки в том числе украинской элиты оказалась очень сильно. Украина — воюющая страна, но она устояла, идет в ЕС. А вот Россия находится в состоянии катастрофы.

Мне кажется, что Путин и война — синонимы, и как только закончится война, закончится и Путин. Все, что у него осталось — война, помимо нее у него нет ничего, и он больше ничего не умеет и не знает, как делать. Как выйдет Россия из этой катастрофы даже без Путина — неизвестно, – сказал Фишман.

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