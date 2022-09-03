В Минобре рассказали, как хотят изменить ЦТ 3.09.2022, 15:39

Выпускников ожидает ряд нововведений.

Министр образования Андрей Иванец рассказал, что в централизованном тестировании хотят убрать варианты ответов и превратить его в «обычную контрольную» по разным предметам. Однако называться она и дальше будет тестированием, пишет zerkalo.io.

Министерство образования проводит «серьезную работу по изменению структуры ЦТ».

— Если раньше у нас примерно половина заданий в тесте были с выбором вариантов ответа, и тогда можно было либо где-то угадать, либо вспомнить, посмотрев на варианты, то сегодня мы практически сводим к минимуму эту составляющую с выбором. Это будет обычная контрольная, например, по математике, где необходимо решить задачу, но в клетку ответов вписать конкретный результат без вариантов, — заявил Андрей Иванец. — По большому счету мы практически полностью уйдем от возможности тех или иных угадываний, либо каких-то случайностей.

От ЦТ в новой форме организации итоговой аттестации останется только проверка результатов с помощью компьютера, чтобы исключить человеческий фактор при оценивании.

Напомним, ранее министр образования анонсировал, что для выпускников 11-х классов со следующего года вместо ЦТ введут централизованный экзамен. «Предполагаем, что выйдем на цифры, где тестовая часть займет лишь 20−25% от 100 баллов», — говорил тогда глава Минобра.

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