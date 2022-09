Восемь увлекательных сериалов, которые стоит посмотреть 1 3.09.2022, 15:55

Они идеально подойдут для просмотра в выходные.

Intex-press подготовил подборку из 8 сериалов, которые обязательно нужно посмотреть.

«Очень странные дела» / Stranger Things

1 июля вышла вторая часть четвертого сезона популярного сериала. События этого сезона разворачиваются через полгода после финала третьего сезона. Действие происходит параллельно в трех разных местах: большая часть основных персонажей остается в Хокинсе, Уилл, Одиннадцать и Джонатан переезжают в Калифорнию, а шериф Джим Хоппер оказывается в русской тюрьме. В новом сезоне им приходится иметь дело с серийным убийцей, охотящимся на подростков Хокинса. Финальная серия сезона будет длиться 2 часа и 30 минут! Первая часть «Очень странных дел», состоящая из семи эпизодов, вышла 27 мая. Она установила абсолютный рекорд по количеству часов просмотра (286,79 млн часов) среди сериалов Netflix, сейчас шоу удерживает лидерство в общем рейтинге стримера и рейтингах в 75 странах.

«Список смертников» / The Terminal List

Однажды спецназовец становится свидетелем уничтожения взвода на секретной миссии. Вернувшись домой, он пытается вспомнить, что случилось. Постепенно у него появляются доказательства, что всё это затеяли в высших эшелонах власти. Сюжет сериала основан на одноимённой книге Джека Карра.

«Мэгги»

Сериал основан на одноименной короткометражке 2019 года. Мэгги — молодая одинокая девушка-экстрасенс, которая регулярно видит будущее своих друзей, родителей, клиентов и даже случайных незнакомцев на улице. Однажды во время очередного сеанса она неожиданно видит проблески своей собственной судьбы в будущем клиента по имени Бен. И как только Мэгги начинает приходить в себя от мысли, что вскоре она и Бен поженятся и заведут ребенка, она узнает, что Бен уже состоит в отношениях.

«Лунная гавань» / Moonhaven

7 июля покажут первую серию первого сезона фантастического сериала Лунная гавань. Беллу Суэй, пилота лунного грузовика, обвиняют в совершении преступления и отправляют работать в «Лунную гавань». Вскоре девушка попадает в ещё большие неприятности — ее втягивают в заговор с целью получения доступа к искусственному интеллекту, управляющему «Гаванью». Белла объединяется с местным детективом, чтобы узнать, кто собирается навредить Земле.

«Бу, сучка» / Boo, Bitch

Фантастический ситком рассказывает про Эрику, старшеклассницу, которая так и осталась серой мышкой для всех вокруг. Однажды лучшая подруга уговаривает её пойти на вечеринку, где героиня становится звездой вечера. Но на утро оказывается, что она стала призраком.

«Черная птица» / Black Bird

В центре сюжета сын полицейского Джейм Кин, отбывающий десятилетний срок за продажу наркотиков. Ему предлагают смягчить наказание в обмен на перевод в тюрьму строгого режима, где герою необходимо сблизиться с серийным убийцей Ларри Холлом, чтобы выведать про его преступления. Но маньяк оказывается не так прост и затевает психологическую игру.

«Цветы на чердаке»: Начало / Flowers in the Attic: The Origin

Оливия и её муж Малькольм живут после свадьбы в Фоксворт-холле. Со временем женщина начинает чувствовать давление мужа и узнаёт множество страшных тайн семьи. Сериал рассказывает про разрушенные судьбы, мрачные скелеты в шкафу и изменениях близких людей.

«Панда Кунг-Фу»: Рыцарь Дракона

Легендарный воин По и благородный английский рыцарь пытаются спасти магическое оружие, свою репутацию, а заодно и весь мир.

