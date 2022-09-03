Три «двойки» Путина Владимир Олейник

3.09.2022, 16:27

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Хозяину Кремля поставили «двойку» по истории, «двойку» по географии и «неуд» за поведение.

На открытом уроке в Калининграде 1 сентября Путин так и заявил: «Не понимая, кто мы такие, невозможно двигаться вперед. А это можно понять только из истории». Прекрасные слова!

И тут же пошел приводить в пример Украину. Где на территориях, оккупированных российскими военными, школьники не знали о совместной истории России и Украины и даже якобы считали Крымский мост фейком:

«Даже взрослые, наверное, не знают, что у Украины не было своей государственности до образования СССР».

И первое открытие, достойное, если не Нобелевки, то записи в российских учебниках будущего, как пример прямой речи российского диктатора – было сделано!

Да, взрослые, наверное, не знают, что у Украины не было своей государственности до образования СССР. А не знают они этого только лишь потому, что она – была. Проще говоря, взрослые в курсе о правительстве Центральной Рады, о провозглашении Украинской Народной Республики, о том, что после разгона большевиками Учредительного собрания была провозглашена ее государственная самостоятельность, что день объединения УНР и Западно-Украинской Народной Республики (части Украины, ранее находившейся в подчинении распавшейся Австро-Венгрии) отмечается как День Соборности. И все это, что характерно, случилось до 1922 года, до образования СССР.

Вот об этом известно взрослым Украины. Детям Украины. И не только, кстати, Украины – достаточно просто быть неленивым и любопытным. Об этом не знает разве что Владимир Путин и выдает свое незнание на-гора – и школьникам в Калининграде, и всей стране.

Следующее открытие Путина касается политической географии. Оказывается, 2на территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России, ликвидировать его – цель российской спецоперации». Наконец-то мы что-то услышали о цели путинской «спецоперации».

Но вот вопрос: а что такое анклав? Слово красивое, а каков его смысл? А это – часть территории государства (или все государство), полностью окруженная другим государством.

Государств-анклавов сейчас в мире немного: Лесото в Южной Африке, Ватикан и Сан-Марино внутри Италии.

Есть еще эксклавы – территории, отделенные от основной части государства и окруженные несколькими другими. Как раз в эксклаве – Калининградской области – и выступал Путин.

Но вот вопрос: о какой территории, на которой создается антироссийский анклав, идет речь? Где конкретно в Украине она располагается? В какой из областей? Это что, некие особые сепаратисты хотят провозгласить отдельное от Украины (и полностью окруженное ее территорией) государство – и оттуда грозить России? А если нет, то о чем вообще речь? Или просто захотелось умное иностранное слово использовать?

Или Путину именно такие доклады и приносят в красных папочках, а сам он в интернет не выходит, в Википедии и в Гугле ничего не уточняет – и своим докладчикам доверяет?

Ну и третье открытие… Я не знаю, из какой именно области. В школе вроде таких «научных дисциплин» нет.

«Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант – заставить себя работать», – заявил детям лидер державы. И хихикнул. Почему-то его очень сильно занимает эта часть тела.

Он, конечно, много еще чего наговорил. Про школы, которые Россия помогла построить в Таджикистане. Это, конечно, было бы прекрасно – если бы в самой России со школами, особенно в сельских районах, все было отлично.

Про пожилого КГБшника, работавшего в соседнем кабинете, который 25 лет был разведчиком, а вернувшись, оказался в той же должности, что и сам молодой Путин:

«Я его спросил – а вам не обидно, я вот начинающий, а вы 25 лет на нелегалке, а рядом со мной? А он ответил, что мог быть и не здесь, но ему это не нужно: «Мне Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал востребованность, я благодарен Родине и не жду ничего от нее».

Ну, если Путин действительно спрашивал у него такие вещи, то это означает только одно: чувства такта и меры у будущего диктатора не было и тогда.

Но последний пример – это, конечно, для будущих «Разговоров о важном» уже для всех школ. Видимо, считается, что дети должны проникнуться идеей жертвенности пожилого гэбиста.

А в остальном школьникам была выдана очередная порция занудства. Судите сами:

«Помните такую шуточку: тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. В этой шутке есть и доля серьезной составляющей, которая заключается в том – так же как и активный образ жизни, так же как занятия спортом, – которая заключается в том, что, если вы, скажем, спортом занимаетесь, укрепляете здоровье, дело не только в том, что меньше тратите денег на таблетки, на лекарства, а вы становитесь более эффективным, более энергичным, более хватким, более целеустремленным. Это помогает, помогает добиваться успеха. А если это помогает добиваться успеха каждому человеку, то это способствует и развитию страны в целом, потому что успех страны складывается из успехов конкретного человека».

Вы что-нибудь поняли, кроме цитаты из бессмертного романа «Двенадцать стульев»? Я понял только одно – в ходе чтения цитаты очень захотелось заснуть. А еще захотелось посочувствовать школьникам, которые были вынуждены все это выслушать.

Да и других поводов им сострадать наберется немало.

Например, двенадцатилетний школьник рассказал, что детям пришлось пройти карантин перед встречей с Путиным. Поэтому он не смог сделать подарок на день рождения папе. «Он вас очень уважает, можно я пожму вам руку, чтобы передать ему это рукопожатие», – обратился он к Путину.

Сомнительный подарок, на мой взгляд. Ведь уже 1 сентября Вова П. умудрился, только лишь переступив порог школы, заработать «двойку» по истории, «двойку» по географии и «неуд» за поведение.

Владимир Олейник, kasparov.ru

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