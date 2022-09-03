«Из еды ничего не выбрасываю, если осталось что-то, замораживаю и потом разогреваю» 3.09.2022, 16:36

История белоруса, который не умеет тратить деньги.

Откладывать 10—20% с любого дохода — золотое правило финансовой грамотности. Некоторые идут дальше и умудряются отправлять в заначку больше половины зарплаты или пенсии. Можно копить на квартиру, машину, учебу детям или просто «на черный день» (пенсионеры умудряются откладывать деньги даже на похороны). Иногда конкретной цели и нет — человеку просто некомфортно тратить заработанное. «Онлайнер» нашел такого белоруса и выслушали его доводы.

Новая машина, путешествия, статусные вещи — все это абсолютно не интересует и Дмитрия. Он живет как настоящий аскет, хоть и пытался перебороть в себе эту черту.

— У меня деньги копятся с 13 лет, как только мне начали их давать. Я ходил на родник за водой, родители чуть-чуть за это платили. Я ничего не тратил, все складывал в книжку. Потом мама перебирала книжки, открывает — а там гора денег. Она даже подумала, что я их где-то украл, — вспоминает собеседник.

С первой зарплаты Дмитрий купил себе компьютер, а дальше начал копить — сначала бесцельно, а позже появилась мысль купить квартиру. Примерно $23 тыс. молодой человек насобирал сам, с остальной суммой помогли родители.

После покупки жилья копить деньги молодой человек не перестал — по его подсчетам, к 32 годам успел насобирать $44 тыс. Учитывая, что Дмитрий работает не айтишником, а обычным инженером в «Метрострое», сумма действительно впечатляет.

— У меня с зарплаты постоянно остается куча денег. Я просто не покупаю ничего лишнего. Вот, например, резинки для волос — вы сколько на них тратите? — спрашивает Дмитрий. — А я просто нарезал резинок из дырявой велосипедной камеры — и не покупаю. Или вот нужна мне была беспроводная клавиатура — я купил ее за 20 рублей, хотя обычно они стоят больше 100. Поискал на барахолке у тех, кто возит такие вещи из Китая. Мне нравится, когда покупки выгодные, тогда тратить деньги мне проще.

Дмитрий по-своему гедонист. Чтобы удобно было лежа смотреть фильмы, он соорудил специальную конструкцию для телевизора

Квартира Дмитрия выглядит очень своеобразно: потертая старая мебель, которой место на свалке, соседствует с современной техникой — кондиционером, роботом-пылесосом, компьютером с хорошим экраном. Если можно купить что-то по хорошей цене, он это делает, а вот эстетика беспокоит его мало.

— В этой квартире раньше жил алкоголик. Друзья с трудом уговорили меня сделать ремонт в одной комнате — можно сказать, заставили. Но вы можете увидеть, что одна стена поклеена одними обоями, а вторая — другими. Просто обе партии заканчивались, и я их забрал их за полцены.

— А почему не купить обои дороже, но из одной коллекции?

— Жаба душит, не могу, — честно отвечает мужчина. — Стол-книга стоит советский, старая тумбочка — все это я оставил от предыдущего хозяина. Мама говорила: «Фу, некрасиво, выброси». Но зачем мне покупать новую мебель, если и эта служит?

И так во всем — даже мыло Дмитрий долгое время использовал не туалетное, а хозяйственное, потому что его бесплатно выдавали на работе. Во время визита журналистов, правда, в ванной нашлась бутылка «дорогого» — жидкого.

— Это не я покупал, принесла девушка и оставила, — объясняет парень.

— А паста у вас Lacalut — она же недешевая?

— Пришлось купить, потому что были проблемы с деснами. Если что-то действительно надо, я не жалею, но ненужное покупать не буду. Вот вы увидели у меня робот-пылесос — его я нашел в комиссионке за 450 рублей. Выгодно — класс. А зеркало пусть будет старое и кривое — не так уж часто я в него смотрюсь, мне нормально.

На встречу с журналистами Дмитрий надел белую майку и новые брюки, которые купил два года назад и ни разу не носил. Говорит, что терпеть не может ходить по магазинам, покупка вещей не приносит ему удовольствия.

— Трачу на одежду максимум 100 рублей раз в три месяца, покупаю носки-трусы-майки. Вот эта куртка осталась от моего брата, я в ней хожу на работу. Нет чтобы нормальную купить — вместо этого ношу обноски, — удивляется сам себе мужчина. — Дома вообще часто ношу рабочую спецодежду. Нам каждый год выдают что-то новое, столько всего не надо, поэтому забираю часть вещей домой.

На питание белорус хотел бы тратить 10 рублей в день, но обычно получается не больше 7. И это несмотря на то, что Дмитрий стал позволять себе закупаться в кулинарии.

— В основном я питаюсь макаронами с сосисками и пельменями, могу купить выпечку с сыром и ветчиной или салат какой-нибудь готовый. Это лучше, чем было раньше, когда из максимальной экономии я ел только три блюда: фарш плюс макароны, рис или гречку. Если в холодильнике эта еда стояла, становилась такой невкусной, что даже тошнило от нее. Но с мыслью, что это дешево, я заставлял себя это есть.

И до сих пор, кстати, ничего не выбрасываю, если осталось что-то, замораживаю и потом разогреваю.

Алкоголь Дмитрий раньше покупал самый дешевый, у него даже была своя формула для этого случая.

— Берем цену напитка и делим на градус и объем. Если литр дешевого пива стоит, допустим, 4 рубля, то мы получаем 0,66 копейки за 10 граммов спирта в напитке. Я действительно приходил в магазин, доставал калькулятор и просчитывал каждый напиток, искал, где себестоимость спирта самая низкая. В какой-то период это было вино, в какой-то — водка, в какой-то — пиво. Сейчас я уже так не делаю, хочу жить «на широкую ногу», — иронизирует над собой наш герой. — Хотя питьевую воду до сих пор никогда не покупаю в магазине. Пол-литра обычной воды за рубль — для меня это слишком.

Долгое время Дмитрий увлекался музыкой — играл на барабанах в рок-группе. Посчитал, что за 10 лет своей карьеры потратил на хобби примерно $1,5 тыс. Уложиться в эту сумму было непросто: занятия музыкой постоянно требуют денег.

— У меня всегда были самые худшие тарелки из всей группы — бэушные. Они ломались, я обматывал их скотчем, чинил. Раньше безумно мечтал о хороших тарелках — новеньких, блестящих, из хороших сплавов. Но тогда копил на квартиру и рассуждал так: зачем мне эти тарелки, надо экономить… Но, думаю, обманывал сам себя, а на самом деле просто копил.

Белорус признается: друзья и знакомые абсолютно не понимают его принципов. Под влиянием окружения он пытался поменять свое отношение к деньгам. Кажется, это так легко — взял и потратил всю зарплату.

— Я ведь могу полететь в какой-нибудь Нью-Йорк или купить тур на Мальдивы, с рыбками поплавать. Могу позволить — но хочу ли? Вот недавно поехал в Москву на фестиваль, поставил себе цель: потратить в поездке 20 тыс. российских рублей. В итоге максимум 6 тыс. ушло. Подхожу к заведению — и сразу включается стопор: здесь невыгодно. Развернулся и пошел в «Пятерочку», купил все, что нужно.

— А если с девушкой нужно погулять, в кафе ее тоже не поведете?

— Психологически для меня это сложно. Вот девушка говорит: «Я хочу кофе и десерт». А я знаю, что на такое никогда бы не потратился. Меня аж коробит! Приходилось даже выпивать, чтобы легче было расплачиваться. Но в основном я искал тех, кто не очень любит ходить по заведениям и тратит по минимуму денег на косметику, маникюр и прочее.

Дмитрий посчитал, что ему одному при желании хватит бюджета прожиточного минимума в месяц (сейчас это 328,5 рубля), но он позволяет себе тратить в два раза больше. Все, что остается с зарплаты, кладет на депозиты, чтобы деньги работали. В среднем удается копить по $4 тыс. в год.

На что тратить сбережения, Дмитрий пока не придумал. Возможно, это будет двухкомнатная квартира, где мужчина хочет устроить майнинг-ферму (опять же квартира должна приносить деньги).

— Откуда в вас это стремление копить, не задумывались?

— Наверное, из детства. У всех были такие родители, которые говорили, что деньги зарабатываются тяжелым трудом и их нельзя тратить на всякую ерунду. А я, видимо, воспринял это очень серьезно. И еще я люблю считать, как инженер, у меня математический склад ума — может, это влияет.

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