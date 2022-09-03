ТСН: Российские чиновники и олигархи гибнут целыми семьями при странных обстоятельствах 2 3.09.2022, 16:48

4,074

Все погибшие россияне были связаны с нефтяным бизнесом.

В мире стали происходить «зачистки» россиян, связанных с нефтяным бизнесом, сообщает ТСН.

За последние месяцы при странных обстоятельствах умерло несколько высокопоставленных должностных лиц, некоторые из них были убиты вместе с семьями.

Александр Тюляков

61-летнего мужчину нашли мертвым 25 февраля на улице Рубиновой в элитном поселке Ленинском Ленинградской области, в гараже-пристройке к его дому. Тюляков работал заместителем генерального директора Единого расчетного центра «Газпрома» (казначейство компании) по корпоративной безопасности. Нашла мужчину его сожительница. После расследования заявили, что это было самоубийство. Территория этого поселка считается вотчиной топ-менеджмента «Газпрома».

Леонид Шульман

Но Тюляков не единственный, кто умер в этом поселке, ведь 30 января в Ленинском также был обнаружен мертвым 60-летний Леонид Шульман - глава транспортной службы «Газпром Инвест».

Мужчину обнаружили в ванной комнате его собственного дома. На бортике ванны была посмертная записка, в которой погибший жаловался на невыносимые боли в сломанной ноге. На момент смерти Шульман носил «аппарат Илизарова», поскольку во время новогодних каникул сломал ногу в том же элитном поселке Ленинском.

Владислав Аваев

Убийство, связанное с еще одним работником корпорации «Газпром», произошло в Москве 18 апреля. 51-летнего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева нашли в его квартире на Университетском проспекте на юго-западе Москвы. Помимо самого Владислава в квартире также были найдены мертвыми его жена Елена и 13-летняя дочь Мария. В руках Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри, поэтому приоритетной версией следствия стало то, что Аваев сам застрелил жену и дочь, а после покончил с собой, а причиной назвали ревность, якобы женщина была беременна от водителя.

Михаил Уотфорд

Российский олигарх украинского происхождения Михаил Уотфорд был найден повешенным в гараже своего роскошного поместья Вентворт в британском графстве Суррей. Полиция назвала смерть «необъяснимой», но склонилась к тому, что 66-летний миллиардер покончил с собой.

Новости о его смерти появились в тот день, когда премьер Борис Джонсон заявил, что он обнародует полный санкционный список людей, связанных с режимом Путина.

Настоящее имя олигарха - Михаил Толстошея. Он родился в 1955 году в Украине. По информации западных СМИ, предприниматель сколотил состояние на нефти и газе. Он сменил свою фамилию, когда переехал в Британию в начале 2000-х. Там он получил британское подданство и занялся недвижимостью.

Сергей Протосеня

21 апреля мертвым нашли топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня в его вилле, в городе Льорет-де-Мар, Испании. Также на территории дома были обнаружены тела его жены Натальи и их 18-летней дочери. В Испанию семья прилетела на пасхальные праздники.

На телах жены и дочери были ножевые ранения, а самого Протосеня задушили. Стоит отметить, что «Новатэк» - компания, занимающаяся добычей природного газа, вторая в России по объемам добычи. В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

Александр Субботин

Бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта «Лукойл», миллиардер Александр Субботин, скончался в городе московской области Мытищи, во время сеанса с четой шаманов Магуа. С помощью нетрадиционного сеанса, который проходил в обычном частном доме, миллиардер пытался вылечиться от похмелья. Во время одной из процедур использовался яд жабы: шаманы делали на коже клиента надрез, капали туда яд жабы, и после рвоты пациенту якобы должно становится лучше. Также они вызывали духов, приносили в жертву животных и купали «заблудших» в петушиной крови. В свой последний сеанс Субботин пришел к Магуа и якобы знал пару уже давно, возможно, это был его не первый сеанс у них. После того как ему стало плохо, шаманы не вызвали скорую, а дали больному корвалол и уложили миллиардера спать в подвале, где среди оккультных вещей Александр и скончался.

Юрий Воронов

В июле в элитном коттеджном поселке Морские террасы у Финского залива нашли тело 61-летнего Воронова - гендиректора транспортной компании «Астра Шиппинг», которая в том числе работала на арктических подрядах «Газпрома». Мужчина лежал в бассейне с простреленной головой, а рядом - травматический пистолет. На дне эксперты также обнаружили несколько использованных гильз. По предварительным данным судмедэкспертизы, выстрел произвели в упор. Приблизительное время смерти Воронова - с полуночи до 5:00. По словам жены бизнесмена, он отправился в Ленинградскую область еще 1 июля, а перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами из-за потери денег.

Равиль Маганов

Председатель совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и скончался.

Тело 68-летнего Маганова, работавшего в компании с момента ее основания в 1993 году, обнаружил персонал больницы. Инцидент произошел около 07:00 по Москве. По данным СМИ, рассматривается версия самоубийства. Равиль Маганов находился в отделении терапии с проблемами сердца, у него диагностировали депрессию.

Компания «Лукойл» вынуждена была подтвердить гибель Маганова, но сообщила, что что топ-менеджер скончался «после тяжелой болезни».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».