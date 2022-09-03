Как получить пенсию в Беларуси, если работал в нескольких странах 3.09.2022, 16:52

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Беларусь имеет договор о пенсиях и соцобеспечении с 7 странами.

Беларусь за время своей независимости заключила договоры о пенсиях и социальном обеспечении с 7 странами и одним союзом. Эта информация представлена на сайте Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Первый договор был заключен еще 23 года назад - с Литвой, последние - с Эстонией и Молдовой - два года назад.

«Комсомолка» разбиралась, как назначаются и выплачиваются пенсии - по возрасту, по инвалидности, детям по потере отца или матери, если человек за свою трудовую жизнь успел поработать в нескольких странах.

Литва

Договор между Беларусью и Литвой вступил в силу 15 декабря 1999 года. Согласно этому документу, каждая из стран назначает и выплачивает пенсии за стаж, приобретенный на ее территории после 1 января 1992 года. За трудовой стаж до 1 января 1992 пенсию выплачивает та страна, где постоянно проживает новоиспеченный пенсионер.

Экспорт пенсий этот договор предусматривает, то есть при переезде пенсионера выплаты будет делать та страна, в которую пенсионер переехал. Пересмотр пенсии не предусмотрен.

Россия

Договор между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области соцобеспечения работает с 29 марта 2007 года. По этому документу выплата трудовых пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца осуществляется по пропорциональному принципу: за периоды работы до 13 марта 1992 года на территории бывшего СССР пенсию назначает и выплачивает то государство, на территории которого человек постоянно проживает на момент обращения за пенсией, а за периоды работы после 13 марта 1992 года - каждое из государств назначает и выплачивает пенсию, пропорционально стажу, приобретенному на его территории.

Но по желанию граждане Беларуси и России могут и не воспользоваться своим правом получать часть пенсии в другой стране - ее начислят по законодательству либо Беларуси либо России в зависимости от того, где человек обратился за пенсией. Но этот его выбор будет окончательным и вернуться к этому вопросу в дальнейшем невозможно.

Латвия

Договор между Латвией и Беларусью работает с 28 сентября 2010 года.

Согласно документу, каждая страна начисляет и выплачивает пенсию только на основании страхового (трудового) стажа.

Пенсии, назначенные до вступления в силу этого договора, не пересматриваются. Но если до вступления в силу договора при оформлении пенсии не был учтен стаж, накопленный на территории другой страны, то эта страна назначает пенсию с учетом стажа, полученного не ранее 28 сентября 2010 года.

Азербайджан

Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения вступило в силу 15 июля 2014 года. Но оно не затрагивает социальные пенсии в Беларуси и социальные пособия в Азербайджане, а также пенсии военнослужащих и приравненных к ним лиц, членов их семей.

Чехия

Договор между Беларусью и Чехией действует с 1 октября 2019 года. В документе оговорен механизм выплаты пенсий. В Беларуси - трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В Чехии - по возрасту, по инвалидности, вдове/вдовцу, сироте.

По договору каждое государство, руководствуясь своим законодательством, назначает и выплачивает пенсии с учетом работы и уплаты страховых взносов.

Еще одна оговорка - нужно подтвердить факт нахождения получателя пенсии в живых. В Беларуси это может сделать нотариус либо специалисты управления соцзащиты.

Перевод пенсий из одного государства в другое производится в евро.

Эстония

Договор между Беларусью и Эстонией вступил в силу с 1 марта 2020 года. Он распространяется на работников, которые проживают в Беларуси или Эстонии и работали или работают на территории этих государств, но опять же с оговоркой, что это не военные и не работники силовых ведомств.

По договору каждая страна при назначении пенсии учитывает стаж работы. При этом Беларусь учитывает стаж на территории бывшей Белорусской ССР, а Эстония - бывшей Эстонской ССР.

Договор не предусматривает экспорт социальной пенсии в Беларуси и народной пенсии в Эстонии.

Выплата пенсий осуществляется раз в три месяца в денежной единице той страны, где проживает пенсионер.

Молдова

Договор о соцобеспечении между Беларусью и Молдовой действует с 1 ноября 2020 года. Он не распространяется на военнослужащих и работников силовых ведомств.

По договору каждая страна выплачивает пенсию за периоды стажа работы (в Беларуси) и страхового стажа (в Молдове). При этом за работу до 31 декабря 1991 года на территории бывшего СССР пенсию выплачивает та страна, где человек постоянно проживает.

Выплата пенсий, подлежащих переводу с территории одной страны в другую, проводится раз в квартал в национальной валюте на банковский счет.

ЕАЭС

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза, а это Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Беларусь, вступило в силу 1 января 2021 года.

Каждое из этих государств назначает пенсию за стаж работы на его территории после 1 января 2021 года. При этом для назначения пенсии (за исключением пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, накопительной пенсии) стаж на территории государства-участника должен составлять не менее 12 полных месяцев.

Если стажа на территории Беларуси будет недостаточно для определения права на пенсию, то может быть учтен также стаж, заработанный в других государствах-членах ЕАЭС в соответствии с законодательством каждого из них.

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