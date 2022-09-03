Названы самые полезные продукты сентября 1 3.09.2022, 17:01

Один из них — тыква.

Сентябрь – золотая пора, первый месяц осени, который радует нас не только еще достаточно хорошей и теплой погодой, но и дарит нам много природных подарков, таких как полезные сезонные продукты, пишет 4mama.ua.

Осенний рацион питания

Орехи. Орехи рекомендуют употреблять потому, что в них содержится много антиоксидантов, которые нормализируют работу сердца и сосудов. Тем самым продукт препятствует сердечным заболеваниям и продлевает жизнь. Еще орехи улучшают работу головного мозга. Поэтому их стоит употреблять людям, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью. Это еще и очень сытный и полезный перекус, но увлекаться ими не стоит, так как в 100 г содержится примерно 600 ккал.

Яблоки

Можно потреблять яблоки, как в сыром виде, так и добавлять их в качестве начинки в пироги, варить их них компот, делать соки. В яблоках содержится почти весь комплекс витаминов. Но употреблять их стоит как можно быстрее после покупки. Поскольку, чем дольше срок хранения яблок, тем меньше в них остается полезных свойств.

Тыква

Самый сезонный осенний овощ. Мякоть тыквы невероятно полезна, в ней содержится витамин С, который защищает организм от простудных заболеваний, витамин B повышает настроение, помогает бороться с бессонницей и снимает усталость, а витамин А отвечает за состояние нашей кожи, улучшает состояние волос и помогает бороться с преждевременным старением. Особенно рекомендуют употреблять тыкву или пить тыквенный сок перед сном, так как этот продукт способен успокаивать нервную систему.

Виноград

Помимо того, что виноград сам по себе сладкий и его можно употреблять в качестве десерта, он еще и очень полезный. В нем содержатся витамин B, клетчатка, пектиновые вещества, которые приводят организм в тонус, улучшают состояние крови и нормализируют работу всех органов.

Мед

Сладкий, полезный, натуральный. Самый лучший заменитель сахара, который никак не навредит организму. В меде есть огромное количество витаминов и минералов (калий, кальций, железо, витамины группы B), а кроме этого в нем содержатся еще и некоторые натуральные гормоны. Поэтому его рекомендуют употреблять для улучшения настроения.

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