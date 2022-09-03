«Белые халаты» сравнили обучение в вузах Германии и Беларуси 3.09.2022, 17:18

Врачи ответили пропагандистам.

- В этом году первое сентября прошло особенно нервно. Видимо, из-за острой нехватки кадров первый урок сразу для всех провел «главный историк» страны. В обилии речей от государственных функционеров было много о светлом будущем, и, о чудо, ничего про «вы знали, куда шли», - пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Не хочется расстраивать студентов, особенно тех, кто пришел на первый курс с мечтами и надеждами. Но очень скоро вы узнаете, как мало вас ценят. А пока давайте разберем один из любимых тезисов пропаганды про бесплатное обучение в вузах. В частности, медицинском университете. Для сравнения мы выбрали Германию - одну из самых популярных стран для трудовой миграции наших врачей.

В Германии 43 медицинских университета, из которых 4 - частные, остальные - государственные. Обучение в государственных медицинских университетах для граждан Германии, а также для большей части иностранных студентов бесплатное. Еще раз. Бесплатное.

Даже для иностранцев. Для студентов, которые окончили школу за пределами Евросоюза, в немецких государственных университетах выделено 5% мест (около 500), и если вы проходите по конкурсу, то попадаете в один из немецких медицинских вузов.

Только в одном из 39 государственных учреждений, в университете Baden-Württemberg, оплата для студентов не из Евросоюза в - 1500 евро за семестр. Не баснословные деньги, правда?

В частных университетах ситуация другая - за семестр придется заплатить от 5700 до 15500 евро. Люди, окончившие школу в Германии, могут поступать сразу в университет, а для иностранных студентов обычно требуется дополнительный год подготовки - Studienkolleg. Если вы являетесь иностранным студентом, нужно убедиться, что ваша учебная программа соответствует академическим стандартам, применяемым медицинскими школами Германии. Это довольно трудоемкий бюрократически процесс.

Поступление в немецкий вуз требует не только хорошего аттестата, но и знание немецкого. Если задаться целью - это вполне возможно. Отличным бонусом будет отсутствие принудительного распределения после окончания университета. Оказывается, немецким врачам не говорят, что они всем должны.

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