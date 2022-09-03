На свободу вышел муж керамистки Натальи Корнеевой, дочь которых забрали в приют 1 3.09.2022, 17:33

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На саму Наталью завели уголовное дело.

На свободу выпустили мужа минской керамистки Натальи Корнеевой, сообщает nashaniva.com.

Пару задержали 19 августа, 10-летнюю дочь отправили в детский приют.

По предварительной информации, на Наталью Корнееву завели уголовное дело по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса («групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), ее обвиняют в участии в протестах 2020-го года.

Наталья Корнеева — художница, педагог, керамистка.

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