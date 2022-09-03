Как «Рога и копыта» пытаются помочь режимам Беларуси и России обойти санкции 3.09.2022, 18:05

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В это же время, литовские таможенники успешно выявляют попытки обойти санкции и не выпускают грузы.

В Литве заметили, что Казахстан и Узбекистан могут использоваться для обхода санкций, введенных странами Запада против России. Но источники «Белсата» в логистической отрасли говорят, что список стран, вовлеченных в нелегальные схемы, может быть гораздо больше.

Литовский экономист Жигимантас Маурицас заметил, что с мая начал расти экспорт товаров из Литвы в Казахстан и Узбекистан. В июне экспорт в Казахстан вырос на 118%.

«С 28 до 62 млн евро, в Узбекистан – на 10 млн евро. А в Россию снизился на 74 млн евро. В этих двух странах рост составляет половину стоимости прерванной торговли с Россией. Часть товаров пытаются ввезти в Россию через другие дружественные с ней страны», – сказал экономист.

Литовские таможенники с 1 марта выявили более 3 тысяч попыток обойти санкции и не выпустили грузов.

«В начале недели из Литвы не выпустили груз с растениями и саженцами. В ходе проверки документов выяснилось, что конечный пункт разгрузки – в России. Но экспортер подал еще одну таможенную декларацию, а в ней уже не было России. Были подозрения, что экспортер хочет обойти закон, поэтому предприняли процессуальные действия», – рассказали таможенники.

Как работает схема

Источник журналистов в логистической отрасли подтверждает, что на постсоветском пространстве есть ряд стран, которые помогают обходить санкции, введенные против России и Беларуси.

«Схема довольно простая. Она была известна и до этого. Ею пользовались, но с другой целью. Этим, например, занимаются польские водители. Занимались бы беларусские и российские, однако сейчас им просто нет хода в Евросоюз», – отметил собеседник.

И рассказал, как работает данная схема:

«Есть грузы, которые запрещено ввозить на территорию Беларуси и России. Однако их не запрещено ввозить, например, на территорию Армении.

Регистрируется фирма в Армении, которая покупает кучу всего в Европе. Водители едут на границу, показывают таможне документы, что армянское ООО «Рога и копыта» купило какую-нибудь нефтедобывающую технику. Таможенники отмечают документы, потому что Армении можно это ввозить, и водитель проходит границу польскую. Документы армянские он уничтожает, достает документы на Беларусь или на Россию и уже к белорусским таможенникам въезжает с этими документами.

Формально происходит «продажа в дороге», когда «армянская фирма, не растоможивая у себя груз, перепродает его белорусам и россиянам».

Также, согласно источнику, «существует тема завоза грузов в Стамбул, а из Турции – уже через Новороссийск в Россию».

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