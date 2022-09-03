В двух областях страны синоптики объявили красный уровень опасности сразу на три дня 1 3.09.2022, 18:25

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Белорусам напомнили о запрете на посещение лесов.

4 сентября — в Гомельской области, а 5 и 6 сентября — еще и в Минской области и в самом Минске ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики вынесли штормовое предупреждение и объявили красный уровень опасности, сообщает zerkalo.io со ссылкой на pogoda.by.

Уже в воскресенье, 4 сентября, на большей части Гомельской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В Белгидрометцентре ей присвоили красный уровень.

В понедельник и вторник, 5 и 6 сентября, к Гомельской области присоединятся также Минская область и сам Минск — там ожидается аналогичный прогноз.

Как показывает интерактивная карта Минлесхоза, в большинстве районов Беларуси леса закрыты для посещения из-за опасности пожаров, в том числе в Минской и Гомельской областях. Исключение — Браславский, Мядельский и Новогрудский районы. В Гродненском районе введены ограничения на посещение леса.

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