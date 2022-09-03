Британские инструкторы учат ВСУ уничтожать танки в городах и селах

Британские инструкторы учат ВСУ уничтожать танки в городах и селах3
- 3.09.2022, 18:30
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Украинцы повышают эффективность ведения боевых действий на передовой.
В Великобритании продолжаются военные учения украинских бойцов. ВСУ учатся уничтожать танки в городской и сельской местности. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По информации Генштаба, военные ВСУ обучаются навыкам уничтожения танков с расстояния в урбанизированной местности, оставаясь при этом незамеченными.
- Это была серия занятий во время тренировочного курса «Город» об основах работы в сельской местности, - говорится в сообщении.
Обучением занимались инструкторы 5 батальона полка стрелков вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Украинские военные получают эти навыки в рамках новой военной программы под руководством Великобритании. Таким образом новобранцы-добровольцы с небольшим военным опытом или без него получат навыки эффективного ведения боевых действий на передовой.