Британские инструкторы учат ВСУ уничтожать танки в городах и селах 3 3.09.2022, 18:30

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Украинцы повышают эффективность ведения боевых действий на передовой.

В Великобритании продолжаются военные учения украинских бойцов. ВСУ учатся уничтожать танки в городской и сельской местности. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, военные ВСУ обучаются навыкам уничтожения танков с расстояния в урбанизированной местности, оставаясь при этом незамеченными.

- Это была серия занятий во время тренировочного курса «Город» об основах работы в сельской местности, - говорится в сообщении.

Обучением занимались инструкторы 5 батальона полка стрелков вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Украинские военные получают эти навыки в рамках новой военной программы под руководством Великобритании. Таким образом новобранцы-добровольцы с небольшим военным опытом или без него получат навыки эффективного ведения боевых действий на передовой.

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