Операции Путина оказались неуклюжими 3.09.2022, 18:38

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Кремль полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе.

Российский диктатор Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе, заявил глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг в статье для The Economist. «Новое время» приводит основные цитаты из публикации.

Флеминг заявил, что, как и в случае с наземным вторжением, первоначальные планы России, видимо, не оправдались. Причина — «самая эффективная оборонная киберактивность в истории», которую продемонстрировали украинцы.

«Использование [Россией] наступательных киберинструментов было безответственным и неизбирательным. Их информационные операции оказались неуклюжими и были скомпрометированы обнародованием разведданных. А попытки российских военных уничтожить цифровую инфраструктуру Украины и посеять раздор с помощью кибермощностей встретили стойкую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту», — считает он.

В Британии постоянно отслеживается деятельность РФ, которая выходит за рамки ответственного поведения в киберпространстве, подчеркнул глава разведслужбы.

- Мы бросили вызов тому, как российское государство закрывало глаза на мощные безнаказанно действующие преступные кибергруппы. И мы работали с индустрией и нашими союзниками, чтобы поддерживать Украину, бороться с дезинформацией и защищать критическую киберинфраструктуру, — написал он.

Первые атаки РФ 24 февраля произошли еще до того, как в воздухе стали летать пули и снаряды: российская военная разведка развернула вредоносное программное обеспечение WhisperGate, чтобы уничтожить и вывести из строя украинские правительственные системы, нацелилась на спутниковые сети Viasat, которыми пользуются украинские военные, правительство и гражданские лица. Атака распространилась на соседние страны, нанеся побочный ущерб сфере услуг, от ветровых электростанций до доступа в Интернет.

- Разведка позволила нам обнаружить эту деятельность. Частный сектор также заметил это и компании быстро обнаружили и исправили проблему, — констатировал автор статьи.

По его словам, целью Москвы было посеять недоверие к источникам информации, исказить действия Украины и обнародовать ложные нарративы о причинах действий России. В итоге же произошла «перестройка киберландшафта», убежден Флемминг.

«Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира», — написал он.

По его словам, многие из самых густонаселенных стран не согласились с тенденцией осуждения страны-агрессора России за ее вторжение в Украину.

«Общественное мнение в тех местах имеет большое значение, и на него влияет поступающая из России информация. Это новый фронт войны в Украине, и его последствия будут сохраняться по крайней мере, пока продолжается конфликт», — написал он.

Запад, по мнению руководителя британской разведки, должен принять меры, чтобы противостоять организованным кампаниям дезинформации и обеспечить, чтобы они не приуменьшили международное возмущение действиями России.

В то же время российские кибергруппы тщательно отслеживают ситуацию во избежание эскалации, считает Флеминг. «В конце концов, НАТО ясно дало понять, что серьезная кибератака против страны-члена может спровоцировать действие статьи 5 — положение о взаимной обороне Альянса», — напомнил он.

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