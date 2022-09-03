В Беларуси изменились правила приема в лицеи и гимназии после 9 классов 3.09.2022, 18:44

Новые правила приема утвердило Минобразования.

Министерство образования утвердило правила приема в лицеи и гимназии для получения общего среднего образования после 9 классов. Соответствующее постановление было принято 17 августа, а сегодня, 3 сентября, появилось на Национальном правовом интернет-портале, пишет zerkalo.io.

В гимназии (средние школы) будут зачислять после 9 класса по среднему баллу профильных предметов. Допустят тех, у кого не ниже 7 баллов по профильным предметам, в аграрные классы — не ниже 6, а на оставшиеся свободные места — не ниже 5. Вне конкурса примут победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам (дипломы I, II или III степени).

В заявлении должны быть указаны учебные предметы (не более двух), которые абитуриент выбрал для изучения на повышенном уровне в рамках профильного обучения.

Заявление в 10 класс можно будет подать в приемную комиссию с 12 июня по 10 августа, а в 11-й — с 12 июня по 17 августа.

Особо отмечено, что «к участию в конкурсе не допускаются лица, имеющие по результатам итоговой аттестации в учебном году, предшествующем году приема (зачисления), неудовлетворительную оценку поведения».

Также стали известны правила приема для получения общего среднего образования в лицеях и университетах. Желающих там ждут по конкурсу на основании результатов вступительных испытаний. Они пройдут (без возможности пересдачи) в письменной форме либо в форме творческого испытания.

В заявлении должны быть указаны учебные предметы (не более трех), которые абитуриент выбрал для изучения на повышенном уровне для профильного обучения.

Заявление в 10 класс можно будет подать в комиссию с 12 по 15 июня. При дополнительном приеме — с 10 по 15 июля. В 11 класс — с 12 июня по 17 августа.

Постановления вступили в силу с 1 сентября этого года.

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