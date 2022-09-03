«Деморализация в рядах российской армии очень серьезная» 2 3.09.2022, 19:37

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Большое количество захватчиков ходят в атаки под действием препаратов.

Российские оккупанты сильно деморализованы. Большое количество захватчиков ходят в атаки под действием наркотиков. Такое заявление сделал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

- Деморализация очень серьезная. Я могу с полной ответственностью сказать, что огромное количество свежемобилизованных людей и вот этих зэков идут в наступление под наркотиками, – отметил он.

Гайдай предположил, что россияне могут использовать обезболивающие в большом количестве или другие наркотические вещества.

- Наши гвардейцы очень много раз видели и участвовали в прямых боях, когда идет шеренга из 15-20 человек, по ним стреляют, рядом что-то «прилетает», а они просто идут… без рефлексов спрятаться. То есть, конкретно люди под наркотическим воздействием, – добавил глава ОВА.

Глава Луганской ОВА заявил, что потери российских оккупационных войск вместе с ранеными военными могут составлять более 150 тысяч человек: «Как бы не пытались россияне не отправлять гробы домой, как бы не пытались сдерживать искалеченных бойцов, все равно уже поехали и гробы, и люди, которые имеют возможность уехать домой».

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