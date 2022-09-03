Запорожскую АЭС снова отключили от сети и остановили один из реакторов

Запорожскую АЭС снова отключили от сети и остановили один из реакторов1
- 3.09.2022, 19:51
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Об этом сообщает МАГАТЭ.
Сегодня, 3 сентября 2022 года, Запорожская атомная электростанция в очередной раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В то же время станция продолжает подавать электроэнергию по резервной линии на Запорожскую ТЭС. Эта линия также способна обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.
Кроме того, руководство станции сообщило миссии МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети.
- Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов, - отметили в международном агентстве.