В воскресенье будет до +22°С 3.09.2022, 20:13

Осадков не ожидается.

4-5 сентября погоду на большей части Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Переменная облачность, пишет pogoda.by.

4 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+8°С, местами по стране заморозки 0..-3°С; температура днем от +14°С по северу до +22°С по югу страны.

5 сентября преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем от +13°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны.

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