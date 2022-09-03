«Из 300 в живых осталось 72»1
- 3.09.2022, 20:18
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Оккупант пожаловался жене на потери пехоты.
Пьяный российский оккупант рассказал жене по телефону о потерях личного состава. Он сказал, что из 300 пехотинцев в живых осталось 72, остальные либо 200, либо 300. Соответствующий разговор перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российский военный отметил, что находится в Донецкой области. Оккупант признается, что напился, и радуется, что выжил.
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