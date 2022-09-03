Лукашисты хотят повесить на белорусов новый налог

Лукашисты хотят повесить на белорусов новый налог1
- 3.09.2022, 20:24
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Новый налог планируют ввести уже со следующего года.
С 1 января 2023 года некоторые белорусы будут платить новый налог – на профессиональный доход. Как и кто это будет делать, рассказал начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.
С кого потребуют налог?
- Правительство еще определит перечень лиц, которые будут попадать под данный налоговый режим, – предупредил Ковалевский.
Ранее сообщалось, что платить налог на профессиональный доход будут физлица, которые «осуществляют деятельность, не относящуюся к предпринимательской».
Сколько нужно будет платить?
- Ставка налога составляет 10% от полученного дохода. Если есть еще взаимодействие дополнительно с юридическими лицами и белорусскими организациями и размер годового дохода превысил 60 тыс. белорусских рублей, то здесь налог будет начисляться по ставке 20%, – пояснил Ковалевский.
Отчисления в ФСЗН
Как рассказали в Фонде социальной защиты населения, налог на профессиональный доход заменит подоходный налог.
60% от суммы налога на профдоход направят в бюджет ФСЗН – исходя из этих поступлений впоследствии рассчитают страховой стаж и назначат пенсию.
Работающие пенсионеры не будут платить взносы в ФСЗН и, соответственно, для них налог на профдоход будет меньше.