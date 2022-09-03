Зимовка в ледяном болоте: чем рискует армия Путина 3.09.2022, 20:33

Армия РФ провалила основную кремлевскую задачу и дальше может быть только хуже.

Кремлевский главарь Путин из-за систематических провалов армии РФ в Украину вынужден постоянно выкручиваться, придумывая новые «цели» вторжения в Украины. Стратегически Кремль, обладая как бы «второй по мощности» армией в мире, проигрывает войну. Базовая цель вторжения - оккупация всего Донбасса - остается недостигнутой, что ставит под сомнение все возможности оккупационного командования вести наступательные операции, пишет «Апостроф».

Путин придумал новую «цель» открытого вторжения РФ в Украину – якобы уничтожение «антироссийского анклава», созданного в стране. По его мнению, такой «анклав» угрожает самому существованию России как государства.

- Его ликвидация — цель «специальной военной операции», - сказал Путин во время открытого урока в Калининграде.

За последних 8 с половиной лет - с оккупации Крыма и начала войны на Донбассе - кремлевский главарь периодически развешивал на Украину и Вооруженные силы страны разные ярлыки, называя ВСУ «натовским легионом», а Украину - «анти-Россией» и «колонией Запада», якобы установившего в нашей стране режим «внешнего управления».

Путинская растерянность

На первый взгляд, незначительная ремарка относительно «антироссийского анклава» органично укладывается в ряд неадекватных путинских заявлений, но она указывает на серьезные провалы российской власти в ходе так называемой «спецоперации».

Ранее основной целью вторжения Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» (то есть ликвидацию Украины как государства, а украинцев как нации). Когда попытка усадить в Киеве марионеточный режим провалилась, а оккупанты в рамках «жеста доброй воли» убрались из северных областей, Путин озвучил новую «цель» - «помощь народу Донбасса» посредством оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей. Российский Генштаб с поставленной задачей также не справился.

- В политической концепции кремлевского вторжения в Украину, захват Донбасса (или его «защита», как цинично заявляют власти РФ) - фундаментальная цель. Провал в этом направлении ставит под сомнения всю их так называемую «спецоперацию». Есть версия, что Москва акцентирует сейчас все внимание на ОРДЛО, чтобы «повесить провал на Шойгу, заменив его и Герасимова на других. На тех, кто пойдет на любые преступления против человечества, кто выполнит любой приказ, вплоть до использования ядерного оружия, - говорит военный эксперт Михаил Самусь.

Теперь, согласно данным украинского командования, Путин дал российскому генералитету шанс, сдвинув формальный «дедлайн» по оккупации Донбасса на середину сентября.

Оккупационное командование, дабы хоть как-то приблизиться к выполнению поставленной задачи, пытается маневрировать и передислоцировать войска, но, как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), крайне маловероятно, что Минобороны РФ сможет добиться прогресса. Даже с учетом переброски в ОРДЛО подразделений Центрального военного округа армии РФ.

«Песочный» Шойгу

В Кремле нервно реагируют на подобные смещения в сроках, понимая, что в Киеве, а также в генеральных штабах стран НАТО уже сделали далеко идущие выводы относительно возможностей кремлевского командования, которое бросило в Украине практически все силы, но успеха не добилось.

- На Донбассе – украинский флаг и украинские герои, несмотря ни на что: несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и зеков. Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции, кто точно минусует оккупантов и их технику, логистику, боеприпасы, - сказал украинский президент Владимир Зеленский в ходе одного из недавних обращений.

Министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу, дабы изобразить перед Кремлем и российским населением хоть какой-то прогресс, сам себя с грохотом усадил в лужу. В пятницу, 2 сентября, он отчитался, что российские войска «взяли» селение Пески в пригороде Донецка. Ирония ситуации в том, что за последние полтора месяца, российский Генштаб уже несколько раз отчитывался о «взятии» указанного селения, но каждый раз оказывалось, что это было неправдой.

Согласно основной версии, Шойгу вынужденно делает такие заявления, находясь в фактической опале из-за системных провалов в Украине. Ранее британская военная разведка информировала, что российского министра могли вовсе отстранить от руководства войсками.

- Россияне длительное время «буксуют» у Песков. Наступление оккупантов на Бахмут окончательно захлебнулось, невзирая на превосходство в количестве солдат, техники и боеприпасов. О «взятии» всего Донбасса им даже заикаться нет смысла. У российской армии нет мотивации идти дальше и, самое главное, они не могут существенно увеличить интенсивность боевых действий. Для этого Генштабу РФ нужно бросить на Донбасс 30 свежих и хорошо укомплектованных БТГ. Но все, что оккупанты могут собрать – третий сорт с низким боевых потенциалом - говорит военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Зима близко

Кремлевское командование спешно формирует так называемый «3-й армейский корпус», спешно перебрасывая его части в зону между Донецкой и Запорожской областями, но его потенциал остается крайне ограниченным ввиду серьезных проблем с личным составом и техникой.

У россиян также «поджимают сроки». По данным эстонской военной разведки, у оккупантов есть в запасе не более двух месяцев для ведения активных боевых действий.

По словам главы разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберга, ВСУ уже добились успехов на территории временно оккупированной Херсонщины.

- До окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях, - отметил Марго Гросберг.

Учитывая, что с начала лета российский Генштаб не имел существенных достижений, а инициатива медленно, но уверенно переходит в руки защитников Украины (Херсон, удары по Крыму), то зиму рашисты будут встречать, сидя в ледяном болоте.

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