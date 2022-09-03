Как выглядят и сколько стоят однокомнатные квартиры с ремонтом в Минске в домах не старше 2000-го года 3.09.2022, 20:42

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Квартиры находятся в разных районах.

В подборке realt.by все дома, где продаются однушки, были построены позже 2000-го года, а сами квартиры стоят дешевле 60 тысяч долларов. Посмотрите, как они выглядят.

Улица Грекова (Заводской район)

Квартира располагается на шестом этаже девятиэтажки 2015 года постройки на Грекова, 4. Общая площадь однушки — 37,4 квадратного метра, кухня занимает 10,1 м².

В квартире сделан ремонт, который позволяет переехать после покупки или использовать объект под аренду. В кухне находится встроенный гарнитур с варочной поверхностью и духовым шкафом Samsung. В жилой комнате стоит вместительный шкаф-купе. К квартире прилегает и застекленная лоджия.

На полу лежит ламинат.

Санузел здесь совмещенный и умещает душевую кабину, биде, стиральную машину и электронагреватель.

До станции метро «Партизанская» около 10 минут пешком. Рядом находятся детские сады, школы, поликлиники, роддом и продуктовые магазины. Недалеко располагаются зеленые зоны вдоль водоканала Слепянской водной системы, в том числе парки Чингиза Айтматова, имени Грековой и 900-летия Минска.

Стоимость квартиры - 59 900 долларов.

Улица Лобанка (Фрунзенский район)

Дом на Лобанка, 64 был построен в 2021 году. Квартира находится на предпоследнем, 15 этаже и занимает 34,7 м², на кухню приходится 8,8 м².

Квартира продается с ремонтом, мебелью и бытовой техников. В ней также есть просторная лоджия с панорамными окнами. Санузел в квартире совмещенный, там стоит ванна. На полу лежит линолеум.

Автор объявления пишет, что зона для парковки во дворе в ближайшее время будет закрыта шлагбаумом. В пределах 10 минут находится станция метро «Каменная Горка». Близко располагаются лесопарк «Медвежино» и парк «Дививелка».

Стоимость квартиры — 59 тысяч долларов.

Улица Шаранговича (Фрунзенский район)

Квартира на Шаранговича, 72 находится на 9 этаже в доме 2001 года возведения. Она занимает 39,3 «квадрата» с кухней в 8,9 м².

Внутри сделан хороший и свежий ремонт. В квартире есть встроенная кухня со всей необходимой бытовой техникой. Установлены деревянные стеклопакеты. В комнате на полу лежит ламинат, в коридоре и на кухне - плитка. Современные межкомнатные двери с магнитными язычками. В коридоре установлен вместительный шкаф-купе. Имеется в однушке и застекленная лоджия.

Санузел здесь раздельный.

В шаговой доступности находятся детски сады и гимназия. До метро "Каменная Горка" можно добраться за 10 минут.

Квартиру оценивают в 50 900 долларов, но можно поторговаться.

Улица Воронянского (Октябрьский район)

Квартира располагается на 13 этаже в кирпичном доме 2003 года постройки на улице Воронянского, 13к5. Она занимает 34, 6 квадратного метра, кухня - 8 м².

В квартире сделан хороший ремонт, она полностью укомплектована техникой и мебелью, что позволяет сразу заехать и жить. Также есть застекленна лоджия и раздельный санузел. На полу лежит ламинат.

Дом располагается между двумя станциями метро: «Институт Культуры» и «Ковальская Слобода». Рядом есть детские сады и школы с бассейном, спортивные секции, магазины, аптеки, поликлиники.

Стоимость однушки — 54 900 долларов.

Улица Каменногорская (Фрунзенский район)

Дом на Каменногорской, 18 был построен в 2010 году. Квартира, что там продается, находится на 9 этаже. Ее общая площадь — 40,4 «квадрата», кухня — 9,2 м².

Однушка в хорошем состоянии и продается с мебелью. Здесь, как и в предыдущих вариантах, есть застекленная лоджия. Санузел — раздельный. На полу устелен линолеум.

Рядом есть детские сады и школы. Недалеко находится станция метро «Каменная Горка». Удобный выезд на МКАД.

Цена квартиры — 50 тысяч долларов.

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