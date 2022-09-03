В Минлесхозе рассказали, как будут продавать белорусам древесину по новым правилам
- 3.09.2022, 21:19
Можно будет купить до 70 «кубов» леса.
Купить древесину белорусы смогут напрямую у лесхозов, но расходовать ее нужно в определенных целях — для строительства дома или ремонта на даче. И то и другое придется подтвердить документально, рассказал заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.
Замминистра сообщил, что существующий механизм реализации древесины населению показал свою несостоятельность. Речь идет о ценах, формируемых лесхозами с учетом своих затрат, — по его словам, они «значительно оторвались» от рыночных.
— В результате, естественно, страдало в первую очередь население, которому цена очень существенно била по карману, — пояснил Креч.
Согласно новому указу с 25 сентября физлица смогут напрямую покупать древесину в лесхозах. Кроме того, уточняется перечень юрлиц и ИП, для которых возможна продажа древесины вне биржевых торгов из фонда облисполкома.
Новый механизм напоминает административную процедуру – четкую и понятную, проводимую в установленные сроки.
Но есть нюанс: использовать древесину физлицам нужно будет строго по назначению. Можно будет покупать до 70 кубометров круглого леса для строительства дома и до 10 кубов на ремонт объектов и сооружений на дачных участках. Чтобы купить древесину, нужно подать заявление в лесхоз и документально подтвердить, что вы собираетесь построить дом или имеете дачу.