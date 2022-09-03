Сравнили процесс школьного обучения в Польше и Беларуси 3.09.2022, 21:51

Оценки в польских школах ставят по 6-бальной шкале.

Телеграм-канал «МКБ» решил сравнить процесс школьного обучения в Польше и Беларуси:

- Сразу хотелось бы отметить, что в Польше, детям до 18 лет государство выплачивает ежемесячное пособие 500 злотых 265 рублей. Перед началом же нового учебного года каждому ученику выплачивают 300 злотых 160 рублей, для сбора в школу. Эти пособия выплачивают абсолютно всем, вне зависимости от достатка семьи.

«Линейка» в Польше длится 10-20 минут и для каждого класса установлено своё время, далее ученики расходятся по классам, где учителя раздают расписание и отпускают домой. Никакого тебе открытого урока.

На 1 сентября никто не дарит учителям цветы, ведь это праздник для детей. Школа предоставляет детям учебники бесплатно.

Никакой школьной формы или делового стиля, дети ходят в том, в чём им удобно. Суббота – выходной, никаких факультативов не предусмотрено.

Ребёнок может находиться на больничном до двух недель без медицинской справки, достаточно просто предупредить учителя.

В младших классах нет домашнего задания, от слова совсем. Оценки в польских школах ставят по 6-бальной шкале, но только начиная с 4 класса. В 1, 2 и 3 классе детям ставят «описательные оценки» — преподаватель пишет, насколько ребенок хорошо читает, пишет, знает иностранный язык.

Да, в Польше в отличие от Беларуси нет 4-х четвертей, есть только 2 семестра, однако много выходных дней, которые похожи на мини-каникулы. Например, Пасхальные каникулы длятся 6 дней, и на Хэллоуин тоже выходной.

За правильные ответы в польской школе ребёнка будут очень сильно хвалить, а за неправильные ругать не будут.

Если учитель вызвал ребёнка, а тот не знает правильного ответа, учитель не посадит его с неудовлетворительной отметкой, а наоборот будет задавать наводящие вопросы, давать подсказки, чтобы ребёнок сам пришёл к правильному ответу и таким образом запомнил его.

Обычно в школе в Польше дети обращаются к учителям сокращенными формами имён, например, пани Ася (полное имя Йоанна).

В польских школах не практикуют сбор средств. Есть родительские фонды, в которые родители вносят определенные суммы и эти деньги используют исключительно для досуга детей (экскурсии, награды, подарки и прочее).

В польских школах тоже есть «продлёнка» и пойти туда могут абсолютно все дети до 4 класса, в отличие от Беларуси, где в «продлёнку» берут только первоклассников, да и то только по «блату» или из многодетных семей.

Летние каникулы в Польше начинаются 1 июля, однако месяц июнь в польской школе вряд ли можно назвать учебным, этот месяц посвящён экскурсиям, походам, пикникам, играм и развлечениям. И даже практикуется «ночёвка в школе» – раз в год дети остаются в школе с ночёвкой, устраивают «пижамную вечеринку», для того, чтобы родители смогли немного отдохнуть.

Дети в Польше – полноправные и равноправные люди, такие же, как взрослые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».