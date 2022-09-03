Диетолог назвала продукты, которые помогут улучшить сон 3.09.2022, 22:00

Один из них — овсянка.

Полноценный сон – залог нормального самочувствия в течение дня и крепкого здоровья. Поэтому важно спать, не просыпаясь ночью. И поможет добиться сна такого качества правильное питание.

Нет, речь не идет о том, чтобы не наедаться перед сном – это само собой должно соблюдаться. Иначе обильный ужин «гарантирует» человеку не просто ощущение переполненного желудка, но и проблемы с сердечным ритмом, бессонницу и кошмары во время непродолжительного сна.

Британский врач-диетолог Лола Биггс заявляет: пища играет серьезную роль в восстановлении циркадных ритмов – колебаний интенсивности биологических процессов, связанных со сменой ночи и дня. Регулируются эти колебания гормоном мелатонином. А он, в свою очередь, синтезируется их триптофана – аминокислоты. Поэтому потребление пищи, богатой триптофаном, способствует быстрому засыпанию и хорошему сну. И главный источник триптофана, по утверждению Биггс, - куриное мясо. Кроме того, эта аминокислота присутствует в молоке, кунжуте и в овсянке.

Благотворно влияют на синтез мелатонина еще и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Чтобы восполнить их в организме, по совету Лолы Биггс, нужно регулярно есть жирную рыбу: анчоусы, лосось, сардины, скумбрию, и другие виды.

Вечером стоит также лакомиться орехами – миндалем и фисташками. Своим положительным влиянием на сон известна свежая вишня или черешня. Но переедать эти ягоды нельзя – иначе ждут проблемы с ЖКТ. О каком сне можно будет тогда говорить?

Кстати, поможет крепко заснуть и мятный чай. Только не чай из магазина, а заваренная и настоянная трава. Содержащийся в листьях перечной мяты ментол – это натуральное успокоительное средство. Так что мятный чай нужно регулярно пить перед сном – и организм начнет откликаться на накопленный расслабляющий эффект.

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