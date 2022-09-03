«Жесткие боевые действия продолжаются» 3.09.2022, 22:11

Зеленский назвал самые горячие участки фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта.

- Жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта. И на Харьковщине, и на юге, и на Донбассе, - отметил украинский президент.

Зеленский напомнил, что сегодня российские войска снова били по Николаевской области, по районам Запорожской и Днепропетровской областей, а также по Харькову.

Он добавил, что среди погибших и пострадавших есть дети.

- Наша артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб, все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены, - сказал глава украинского государства.

Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые это обеспечивают.

- Сегодня, в частности хочу отметить бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении за меткий огонь по врагу. Спасибо и нашей разведке, и Службе безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов, - подчеркнул он.

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