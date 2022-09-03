Беларусь подтягивает эшелон с ЗРК «С-300» к границе с Украиной: Жданов предупредил об угрозе 3.09.2022, 22:42

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России очень нужен второй фронт.

Украинский военный эксперт Олег Жданов прокомментировал замеченный в Беларуси эшелон военной техники, движущийся к украинской границе, и оценил угрозу вторжения.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале, unian.net.

- Украинская разведка говорит, что они накапливают возле границы танки, бронемашины и артиллерию, системы ПВО. Вполне возможно, что могут быть вооруженные провокации со стороны Беларуси, но российскими войсками. Я не думаю, что белорусская армия захочет влазить в эту войну, хотя мы не можем гарантировать полностью, что белорусы в нее не «вляпаются», – отметил эксперт.

По словам Жданова, РФ очень нужен второй фронт, чтобы оттянуть часть украинских войск и взять оперативную паузу:

- Они не могут взять Донецкую область, поэтому вполне возможно, что будут вооруженные провокации… Особенно в ходе учений или после них, или под видом учений они могут организовать такую вооруженную провокацию.

- Один эшелон – это один батальон, это максимум одна батальонно-тактическая группа, с усилением артиллерией, с усилением танками. Она не сможет провести вторжение, она может провести разведку боем, она может провести вооруженную провокацию, – считает эксперт.

- Я отношусь к этому настороженно, но более-менее спокойно, потому что мы там достаточно долго и давно укрепляем линию обороны, поэтому мы готовы с этого направления. Если они хотят убиться о нашу границу, придется их на нашей границе и положить. Если еще раз соберутся силами, то пускай еще раз попробуют, – добавил Жданов.

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