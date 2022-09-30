Залужный получил благословение на победу от главного раввина Украины Асмана 30.09.2022, 1:32

Главный раввин отметил, что сегодня именно РФ является фашистским государством.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный встретился с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом, подчеркнул, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством.

«Сегодня имел честь познакомиться и приветствовать в Генеральном штабе Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. Получил благословение на Победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и ее вооруженных сил в сопротивлении российской агрессии. В День Памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто на стороне добра, а кто является олицетворением зла», - написал Залужный в телеграм-канале.

По словам Залужного, главный раввин отметил, что сегодня именно Россия является фашистским государством.

«А его авторитетное мнение важно в современном мире. Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать, по аналогии с Израилем, военным государством. Мы посвятили обсуждению вопросов назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих. Искренне благодарен за лечение наших раненых воинов в Израиле и оказанную гуманитарную помощь», – рассказал главнокомандующий ВСУ.

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