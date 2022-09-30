Путин опасается революций в странах СНГ 30.09.2022, 2:17

В развязывании революций он обвинил… Запад.

Президент России Владимир Путин опасается революций в странах СНГ, куда входит и Беларусь.

Об этом Путин заявил во время онлайн-встречи с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств, передает пресс-служба Кремля.

— Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем еще недавно говорили, готовы подставить под удар всех кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать «цветную революцию» и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели, — подчеркнул он.

Происходящие в регионе Путин назвал следствием развала СССР. И подчеркнул, что риски дестабилизации растут, в том числе, и в отношении всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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