Путин издал «указы» о «признании независимости» Херсонской и Запорожской областей 5 30.09.2022, 7:37

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Глава РФ подписал документы, лишенные всякого юридического смысла.

Глава Кремля Владимир Путин признал «независимость» Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают на освобождения от РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «указы», подписанные российским диктатором 29 сентября.

В этих «документах», что нарушают нормы международного права и никогда не будут признаны цивилизованными странами, Путин ссылается на «результаты» псевдорефендумов, которые Москва незаконно провела на территориях временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Следует отметить, что любые попытки Путина присоединить временно оккупированные территории Украины к России не имеют никакого смысла.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о так называемом «вхождении» в состав России оккупированных территорий Украины.

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