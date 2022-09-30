закрыть
30 сентября 2022, пятница, 8:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин издал «указы» о «признании независимости» Херсонской и Запорожской областей

5
  • 30.09.2022, 7:37
  • 6,250
Путин издал «указы» о «признании независимости» Херсонской и Запорожской областей

Глава РФ подписал документы, лишенные всякого юридического смысла.

Глава Кремля Владимир Путин признал «независимость» Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают на освобождения от РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «указы», подписанные российским диктатором 29 сентября.

В этих «документах», что нарушают нормы международного права и никогда не будут признаны цивилизованными странами, Путин ссылается на «результаты» псевдорефендумов, которые Москва незаконно провела на территориях временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Следует отметить, что любые попытки Путина присоединить временно оккупированные территории Украины к России не имеют никакого смысла.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о так называемом «вхождении» в состав России оккупированных территорий Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников