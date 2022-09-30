Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов вблизи Польши 30.09.2022, 7:42

4,596

Они вылетели на перехват трех самолетов РФ.

Итальянские истребители Eurofighter были подняты в небо из-за присутствия российских самолетов у польских границ.

Об этом сообщает il Messaggero.

Итальянские истребители прибыли в Польшу всего два дня назад. Сегодня они вылетели на перехват трех российских самолетов, которые были вблизи северо-восточных границ НАТО.

Итальянские истребители размещены на базе Мальборк на севере Польши, недалеко от российского Калининград.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».