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Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов вблизи Польши

  • 30.09.2022, 7:42
  • 4,596
Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов вблизи Польши

Они вылетели на перехват трех самолетов РФ.

Итальянские истребители Eurofighter были подняты в небо из-за присутствия российских самолетов у польских границ.

Об этом сообщает il Messaggero.

Итальянские истребители прибыли в Польшу всего два дня назад. Сегодня они вылетели на перехват трех российских самолетов, которые были вблизи северо-восточных границ НАТО.

Итальянские истребители размещены на базе Мальборк на севере Польши, недалеко от российского Калининград.

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