Украинская армия прорвала оборону РФ возле Ставок и завершила окружение Лимана 2 30.09.2022, 7:57

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В «котле» оказались подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка российской армии.

ВСУ к концу дня 29 сентября завершили окружение российской группировки в районе Лимана.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставок и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана», - отметили аналитики.

В ISW указали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в «чрезвычайно сложной» ситуации.

Специалисты проинформировали, что ВСУ атакуют Лиман с трех направлений и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.

«Украинские войска смогут взять Лиман», - убеждены в Институте изучения войны.

Украинское контрнаступление вдоль реки Оскол

Вооруженные силы Украины 29 сентября также продолжили контрнаступательные операции вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковской области и пытались прорвать российскую оборону у границы Харьковской и Луганской областей.

Согласно данным Генштаба ВСУ, во время активного ведения боевых действий украинские защитники наносят врагу значительные потери:

- российская 4-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии на протяжении последних недель понесла значительные потери в Купянске, расположенном у реки Оскол (граница Харьковско-Луганской области);

- на предыдущих этапах контрнаступления украинских войск в Харьковской области 4-я танковая дивизия РФ потеряла почти целый полк передовых танков Т-80.

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