Пентагон создает новое военное командование для поддержки Украины 30.09.2022, 8:05

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Его возглавит высокопоставленный генерал США.

Пентагон готовится пересмотреть то, как Соединенные Штаты и их союзники обучают и оснащают ВСУ, и планируют создать новое командование для вооружения Украины. Миссия упростит прежнюю систему, которую Вашингтон и его союзники создали «на лету» после вторжения России.

По словам официальных лиц, это является долгосрочным обязательством администрации Джо Байдена поддерживать Украину в ее войне с агрессором РФ. Подробности раскрыло издание The New York Times.

Отмечается, что система обучения и помощи украинской армии будет передана под единое новое командование, базирующееся в Германии. Его возглавит высокопоставленный генерал США.

«Высший американский офицер в Европе генерал Кристофер Дж. Каволи недавно представил предложение с изложением изменений министру обороны Ллойду Остину. Последний и его главные помощники рассматривают план и, вероятно, примут окончательное решение в ближайшие недели. Белый дом и Пентагон поддерживают такой подход», – говорится в материале со ссылкой на заявления высокопоставленных представителей США.

Предусматривается, что так же, как Пентагон выделил Украине военную помощь на сумму более $16 миллиардов – сочетание немедленных поставок из запасов, а еще контрактов на поставку оружия в течение следующих трех лет – новое командование сигнализирует о том, что Штаты ожидают угрозы со стороны РФ. Нынешние и бывшие высокопоставленные американские чиновники подчеркнули, что агрессивные отношения России с Украиной и ее соседями сохранятся в течение многих лет.

«Это признание реальности важной миссии по оказанию помощи нашим украинским партнерам в области безопасности. Это также создаст официальную структуру безопасности, которой наши союзники и партнеры смогут придерживаться с точки зрения передачи своего оборудования и обучения украинцев», – пояснил бывший верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

С этим согласился и генерал Дэвид Петреус, экс-высокопоставленный командующий США в Ираке и Афганистане. По его мнению, «это была бы очень важная и уместная инициатива, учитывая масштабы усилий США и вклада союзников по НАТО».

Отмечается, что новое командование, которое будет подчиняться генералу Каволи, будет выполнять решения, принятые Контактной группой по обороне Украины – коалицией из 40 стран, созданной американским Министерством обороны после российского вторжения для удовлетворения потребностей и запросов Украины. На этой неделе в Брюсселе уже встретились военные чиновники стран-членов.

«Около 300 человек будут задействованы в миссии, которая будет проходить в немецком Висбадене, в штаб-квартире армии США в Европе. Большая часть обучения украинских солдат работе с американскими системами вооружения уже проходит там или поблизости. А изменения, направленные на то, чтобы придать формальную структуру тому, что импровизировалось с самого начала войны, примерно смоделированы по образцу усилий США по обучению и оказанию помощи в Ираке и Афганистане за последние два десятилетия», – поясняет NYT.

Там указали, что предложение исходило в этом году от генерала Тода Уолтерса, предшественника Каволи, и было уточнено после того, как последний принял командование в июле. Вместе с тем чиновники указывают, что Пентагону понадобится кто-то еще, чтобы возглавить более формальную командную структуру.

«Официальные лица США публично не обсуждали это предложение, отчасти потому, что представители Пентагона все еще разбираются с планом, но также и для того, чтобы не подпитывать повествование главы РФ Владимира Путина о том, что его страна «находится в состоянии войны со Штатами и НАТО, а не с Украиной». Тем не менее, Пентагон предпринял шаги, чтобы начать ожидаемое объединение обязанностей по обучению и оснащению ВСУ», – подчеркивается в публикации.

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