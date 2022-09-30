Кремль перебросил Су-30 на аэродром в Барановичи: американские эксперты оценили вероятность вторжения из Беларуси 30.09.2022, 8:17

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В Институте изучения войны рассказали о мобилизационных возможностях белорусского режима.

Несмотря на то, что Россия перебросила самолеты Су-30 на аэродром Барановичи в Беларуси, вероятность участия последней в войне против Украины – мала. Позволить себе внутренние последствия мобилизации в Минске не решатся.

К такому выводу пришли в Институте изучения войны в новом отчете за 30 сентября. РФ, скорее всего, продолжит использовать Беларусь для развития военного потенциала.

Эксперты обратили внимание, что Главное разведывательное управление Украины сообщило, что Беларусь готовится разместить до 20 000 мобилизованных российских мужчин в существующих гражданских помещениях, складах и заброшенных сельскохозяйственных объектах в Беларуси.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов также заявил, что предпринимаются действия по расширению аэродрома Лунинец (50 км от белорусско-украинской границы) и ремонту складской и военной инфраструктуры.

В ISW допустили, что Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для удержания и потенциальной подготовки вновь мобилизованных российских сил. Однако нет никаких доказательств, что это показатель неизбежного участия Беларуси в делах Украины от имени РФ.

Также появились данные о том, что нет никаких признаков того, что российские войска формируют ударную группу для нападения на север Украины, что говорит о том, что российские войска вряд ли будут использовать Беларусь в качестве стартовой площадки для наземных атак на Украину, несмотря на скопление войск и техники в Беларуси.

Это, вероятно, свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин продолжает использовать свои отношения с белорусским диктатором Александром Лукашенко, чтобы использовать белорусскую землю для развития российского военного потенциала.

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