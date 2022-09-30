В Лиманский котел попали элитные формирования армии РФ 30.09.2022, 8:34

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ВСУ обрушили российский фронт в Ставках.

29 сентября украинские войска прорвали российскую оборону возле сел Ставки и Заречное и фактически завершили окружение группировки армии РФ в Лимане. Это событие вызвало панику среди кремлевских «аналитиков» и милитаристских телеграм-каналов в РФ.

«ВСУ прорвались в районе Ставков и отрезают Дробышево, — пишет WarGonzo. — Приходит экстренная информация из мест, что… смогли прорваться к трассе Торское—Дробышево в районе Ставков, фактически отрезав таким образом Барс-13 («Русский легион») от основной трассы. Идет жестокий бой. …Ситуация крайне тяжелая».

Около 17 часов дня украинские войска окончательно захватили Ямполь, перерезав дорогу Лиман—Кременная, пишут в некоторых российских чатах. Однако российские военкоры, которые обычно скрашивают действительность, утверждают, что за Ямполь еще идут бои.

«Противник наносит основной удар под Ямполем и на Торское… атакует крупными силами при поддержке артиллерии, Хаймарсов и бронетехники. Сегодня будет очень сложная ночь и завтра очень сложный день», — пишет пропагандист «Старше Эдды».

«Без переброски значительных подкреплений и концентрации внимания командования ВС РФ на Лиманском направлении существует серьезный риск падения Лимана и дальнейшего обвала оборонительных порядков ВС РФ на западных границах «Луганской Народной Республики», — пишет другой российский блогер, «Рыбарь».

«ВСУ подтянули дополнительные силы и прорвали фронт в районе Дробышево — Ставки. Возможно, стоит поставить вопрос так, чтобы поменять что-то в командовании 20-й армии? Ну или подтянуть какие-то еще резервы, — бьет тревогу российская блогер Долгарева. — Лиман жалко, «Русский легион» жалко, командование «двадцатки» не очень», — ищет виновных блогерша-шовинистка.

Украинское командование сообщает об освобождении населенных пунктов только после того, как над ними установлен длительный контроль, о ситуации под Лиманом пока никак не сообщает.

Севернее украинцы создали многочисленные плацдармы на левом берегу реки Оскол и наступают от Лозовой, Купянска и Двуречной в направлении Боровой и Сватово.

Сватово — райцентр на севере Луганской области, до войны в нем жило 16 тысяч человек. Российские войска оккупировали город 6 марта, на 11-й день войны.

Освобождение Сватово имело бы как стратегические, так и моральные последствия.

Это был бы первый освобожденный райцентр Луганской области, на сегодняшний день почти полностью контролируемой российскими войсками.

В результате стремительного наступления 5-10 сентября украинская армия освободила Балаклею, Купянск, Изюм и Волчанск, а российские соединения хаотично отступили на левые берега рек Северский Донец и Оскол. В итоге россиянам не удалось создать надежной линии обороны по этим рекам, как они надеялись, но и украинская армия не заняла с налета Лиман и Сватово.

Бои различной интенсивности на подступах к этим городам продолжаются уже почти две недели.

Одновременно российские блогеры и командир Александр Ходаковский сообщили, что российские войска оставили ранее захваченные позиции в Марьинке и Песках под Донецком.

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