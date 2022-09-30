Бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмового отряда ЧВК «Вагнера» 30.09.2022, 8:44

1,754

Оккупант был «ветераном» боевых действий в Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии.

В Украине ликвидирован командир ЧВК «Вагнер» 41-летний Алексей Нагин с позывным Терек.

Об этом сообщает InformNapalm.

Сообщество, ссылаясь на ряд информационных ресурсов, отмечает, что 20 сентября возле Бахмута был ликвидирован 41-летний командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Алексей Нагин - «Терек».

Нагин, по данным InformNapalm, был «ветераном» боевых действий в Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии.

За свои «заслуги» был награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя ЧВК «Вагнера», медалями «За отвагу» и «За защиту Крыма». Также Нагин получал еще какие-то «медальки» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».