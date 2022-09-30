«А что за ажиотаж? Все гребут йодомарин сегодня» 30.09.2022, 8:49

В белорусских аптеках в считанные часы раскупили препараты с йодом.

В эти дни многие в регионе обсуждают угрозу ядерного взрыва, которым в открытую угрожает Путин. В ряде стран Европы жителям раздают препараты йодида калия. В России в срочном порядке закупают крупную партию препарата, а в некоторых регионах он уже исчез из аптек, пишет «Салiдарнасць».

В белорусских аптеках в четверг в течение дня – практически безлюдно. Нет ни очередей, ни ажиотажа.

Судя по тому, что покупает большинство, из проблем у нас, понятно, сезонные простуды, а также несварение желудка, нервные срывы и нехватка железа. Некоторые приходят в аптеку специально за гематогеном.

К простудному набору — ибупрофен, аспирин, парацетамол — многие в качестве «чего-то от горла» просят украинский препарат, которого, как отвечают фармацевты, давно в наличии нет.

Стандартный запрос сразу в нескольких аптеках: «Витамины и успокоительное» или «Витамины и ф***т». Видимо, чтобы сразу восстановить и физическое, и моральное состояние.

— А давайте еще одну, а то тут говорят «санкции-санкции», — предусмотрительно запасается пожилой мужчина жидкостью для чистки челюстей.

Что касается препаратов с йодом, то буквально на этой неделе в некоторых аптеках, продавцы подтвердили, наблюдается повышенный интерес, кое-где даже «раскупили за два часа, все, что заказали».

Где-то на вопрос о препаратах с йодом так и отвечают: «А что случилось, почему со вчерашнего вечера все его берут? Осталось всего пару пачек».

При этом в других местах провизоры сразу предлагают со знанием дела: «Берите дозировкой 200 мкг, это не для профилактики».

— От ядерного взрыва какую дозировку посоветуете? — звучит обращение к молодому фармацевту в центре Минска.

— Если ядерный взрыв, наверное, берите 200, — неуверенно советует девушка.

— А что за ажиотаж? Все гребут йодомарин сегодня. Этот практически последний, — с удивлением выставляет три упаковки продавец в очередной аптеке.

— От ядерного взрыва, поверьте, это не спасет. Не тратьте напрасно деньги, — советует покупатель-фаталист из очереди.

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