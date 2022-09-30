Российские военные массово просятся в плен 8 30.09.2022, 9:04

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В ВСУ озвучили количество обращений за 10 суток.

В Украине в активной фазе осуществляется проект Координационного штаба по обращению с военнопленными «Хочу жить», созданный для российских военных, которые в массовом порядке хотят сложить оружие и сдаться в плен. По данным Вооруженных сил Украины, он уже получил уже 2000 звонков от россиян. При этом, горячая линия работает всего лишь от 18 сентября, то есть 10 дней.

Об этом во время брифинга в Military Media Center рассказал спикер проекта Виталий Матвиенко. По его словам, звонят не только сами военные, но и их родственники.

«Мы получили более 2 тысяч обращений. Звонят как военнослужащие российской армии, так и их родственники, желающие, чтобы их сыновья или мужчины остались живы», – сказал Матвиенко.

Он отметил, что для добровольной сдачи в плен, военным РФ нужно обратиться на телефоны горячей линии или передать информацию о себе в чат-боте в Telegram.

«После обращения состоится определенная процедура, где будет оговорено, как, каким образом и где российский военный сможет сдаться в плен. Но о самой процедуре – как, что и где – я вам рассказать не могу», – добавил спикер проекта, подчеркнув, что Украина гарантирует полное соблюдение Женевских конвенций. То есть, трехразовое питание, медицинскую помощь и связь с родственниками.

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