«Как две тысячи рублей превращаются в восемь» 5 30.09.2022, 9:26

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Белорусский фермер зарабатывает на гречихе больше, чем когда-то на биткоине.

Вкладываться нужно было в гречку, а не в биткоин. Пока все волновались из-за сахара, который весной за день вырос в цене на 40%, гречка спокойно себе подорожала за год на 65%. В августе 2021-го любители гречневой каши отдавали за кило крупы в среднем 3,5 рубля, а этим летом — уже 5,8 (это все данные Белстата). Журналисты onliner.by съездили на сбор урожая гречихи и попытались узнать, откуда берется такая цена на крупу.

Как выращивают гречиху в Беларуси

До того как стать вашей кашей, гречка была гречихой и росла на поле в виде травы с красивыми цветочками. Посмотреть на красивые цветочки мы напросились к Александру, совладельцу компании «Ноу-Тилл Органик». Почему к нему? Потому что порекомендовали в узких кругах, назвав Александра «крутой фермер».

Александр родился в Гродно, выучился на экономиста. Вел собственный банковский бизнес в России, потом вернулся в Беларусь и, как он сказал, «помучился» в других сферах: грузоперевозках, строительстве. Утверждает, что земледелие и животноводство — лучшая работа для мужчины и «кто раньше это поймет, тот будет на коне».

— Все, что ни вырастишь, все продается. Другой вопрос — за какую цену, но продается все, с этим никаких проблем. Сельское хозяйство — это бизнес, в котором точно не прогоришь, если грамотно ко всему подойти.

— Мы в том году ездили к ягодным фермерам. Они говорили, что еле выходят в ноль.

— Ну пускай бы они морозили ягоды и продавали в Польшу. С ягодой проблема в том, что, когда ты ее вырастил, ты вынужден ее продать. Сколько тебе дают, за столько и продавай, иначе она сгниет. А у нас собрал урожай в сентябре, сложил в амбаре — продал только в феврале, когда цены выросли. Ближе к весне цены начнут подниматься. На больших площадях выгодно выращивать зерновые.

У Александра есть дом в Гродно и участок земли в 100 гектаров. Пару лет назад они с другом купили на аукционе убыточный колхоз с землями в 5000 гектаров и сделали из него компанию «Ноу-Тилл Органик». Зарплаты работникам установили высокие — на 60% выше, чем в целом по отрасли в районе (к этому моменту мы еще вернемся). Занимаются, в принципе, тем же, чем и предшественники, — растениеводством и земледелием, только используют другие технологии. Землю в этом хозяйстве не пашут («ноу тилл» дословно — «без плуга»).

В этом году ради эксперимента решили засеять 160 гектаров земли гречихой — это много. Если вы живете в трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров, то можно сказать, что «Ноу-Тилл Органик» в этом году засеяли гречихой 27 тыс. ваших квартир.

«Мы уже вложили в это дело $9 млн»

— Мы посадили гречиху не столько из-за зерна, сколько из-за того, что она улучшает почву, давит сорняк, быстро всходит. Вот мы выращиваем пшеницу — она забирает полезные вещества из земли. Их нужно как-то восполнять, а удобрения, химию мы не используем. Гречиха — хороший сидерат. Плюс за один год мы можем с одного поля собрать два урожая, потому что гречиху можно садить ближе к лету. Сначала выращиваем на поле рожь и вику, когда они вырастают в метр высотой, косим на корм коровам и сразу же сеем гречиху — у нее вегетация происходит быстро, 90 дней. Сеем в июне, а в сентябре-октябре получаем урожай.

Семена гречихи купили у частников по объявлению — у людей, которые тоже занимаются органическим земледелием, для Александра это было важно. А еще оказалось и дешевле, чем у других. Сейчас тонну семян можно купить за 2000 рублей, для посева нужно примерно 100 килограммов на гектар, а значит, тонны семян хватит на 10 гектаров.

— Мы рассчитываем на урожайность гречихи в 10—11 центнеров с гектара (БЕЛТА сообщало, что средняя урожайность гречихи по стране — 12,7 центнера на гектар. — Прим. Onlíner). В соседнем хозяйстве с полным комплектом химии получают 17 центнеров с гектара. Но какую землю они после себя оставят детям? И сколько же стоят удобрения — это просто космос. А их еще надо вовремя внести. Если дождь пошел, их смыло. При этом гречиху у нас покупают по одной цене. Это наша боль, ведь мы без химии не можем давать такие урожаи, как другие. В Беларуси нет сформированного спроса на органику, а Европа для нас закрыта.

В поле — комбайны Claas, собственность компании.

— Как думаете, сколько стоит? — спрашивает Александр.

— Я слышала, что в долларах тысяч по 200—300.

— Новый стоит миллион долларов, он номер один в мире. Это как Mercedes в поле.

Мы уже вложили в это дело $9 млн. Почему так много? Чтобы что-то получить, надо что-то вложить.

Мы надеемся, что это все окупится за три года. Были бы мы не органическими, точно бы окупились, а так у нас ниже урожайность.

За рулем комбайна Дима. Он приехал работать из Житковичского района, здесь для него бесплатно снимают квартиру, в обед бесплатно кормят. И хорошо платят.

— Я вынужден платить высокие зарплаты, чтобы держать специалистов. В сезон в поле можно заработать 5 тыс. рублей, сезон обычно длится четыре месяца.

В остальное время платим около минималки, но и работать особо не надо, человек может оставшиеся восемь месяцев проводить с семьей или подработать где-то в другом месте. Так вы посчитайте: если в сезон зарплата 5 тыс. — это 20 тыс. за четыре месяца. Посчитайте среднюю зарплату за год.

Главное для Александра в работе — не профессионализм подчиненного, «потому что научить можно любого», а неконфликтность, чтобы человек мог влиться в коллектив.

— Нам конфликтные не нужны. Со склочным коллективом ты никакой бизнес не построишь. В сезон, даже если один комбайнер уйдет, для нас это проблема. Но мой работник знает: если он начнет со мной спорить, он сразу уйдет, даже если он очень нужен хозяйству. Разве нормальный человек, которому платят 5 тыс. рублей, будет ходить и качать права?

(Кажется, о чем-то подобном нам говорила Ирина, которая год не может найти работу.)

Александр не простит подчиненному склочность, зато, когда поймал работника на краже солярки, на первый раз простил. Однако лишил работника половины зарплаты и пообещал увольнение, если такое повторится.

Но давайте вернемся к гречихе.

На поле подъезжает агроном Иван. Мы просим его вспомнить времена, когда гречка пропадала из магазинов (еще до ковидного хапуна), и просим объяснить, откуда брался дефицит.

— Я помню, что такое было лет пять назад. На гречиху тогда цены были неинтересные, ее было невыгодно выращивать — это во-первых. Во-вторых, гречиха портит показатели по урожайности — сначала по отдельному хозяйству, потом по району, по области. Ты можешь посадить гречиху и иметь урожайность 10 центнеров с гектара, а можешь посадить пшеницу и иметь урожайность в пять раз больше.

Гречиха с поля отправляется на очистку. То, что по ней ползают божьи коровки и другие прекрасные жуки, — признак того, что зерно выращено без химикатов.

Гречиха пройдет через специальное сито, чтобы очиститься от сорняков, а потом отправится в сушилку. После этого ее можно продавать. А куда? И почем?

— Можно частникам, можно государству. Сейчас государство тонну гречихи покупает примерно за 800 рублей в зависимости от класса. Класс зерна зависит от его размера, от засоренности, даже от цвета. Бывает черное зерно — это дефект, и тогда его принимают более низким классом. Государство покупает тонну гречихи первого класса за 850 рублей, второго — за 790, третьего — за 700, и это все без НДС.

Может ли гречка стать для Беларуси второй картошкой?

Если все так хорошо, почему бы не выращивать много гречихи? Александр сомневается, что в этом есть смысл: основная крупа для «Ноу-Тилл Органик», как и для многих других, — пшеница.

— Почему же, если все едят гречку?

— Потому что выгоднее сеять пшеницу. Ее принимают по 500 рублей за центнер, зато мы получаем 70—80 центнеров с гектара. Гречиху принимают по 800 рублей за центнер, но с гектара мы собираем 10—11 центнеров.

Немного расчетов

Берем тонну семян (2000 рублей) и засеиваем ими 10 гектаров земли.

Спустя 90 дней на этих 10 гектарах можно собрать 100 центнеров гречихи, это 10 тонн.

Каждую тонну гречихи можно продать примерно за 800 рублей, то есть за 10 тонн получаем 8000 рублей.

Если продать 1 тонну (1000 килограммов) гречихи можно за 800 рублей, то получаем, что килограмм гречихи стоит около 80 копеек. Вопрос: а почему гречка в магазине стоит по 5 рублей?

Как 1 килограмм гречихи за 80 копеек превращается в пачку гречки за 5 рублей?

Александр ответа на этот вопрос нам не дал. Сказал, что его дело — вырастить гречиху, а что с ней происходит дальше, он не знает. Поэтому мы позвонили в компанию «Алеся» — это единственный в Беларуси частный производитель гречки. Вот что нам сказали:

— Мы осуществляем закупку гречихи по 600 рублей за тонну, можем купить у колхоза. Получается 60 копеек за килограмм гречихи. Но килограмм зерна гречихи не равно килограмм гречки, потому что выхлоп вы можете делить примерно пополам. Из 1 тонны гречихи получится только 500 килограммов гречки. Там будут отходы, будет лузга, мусор в производстве.

Само по себе производство же не бесплатное. Я не могу сказать, как происходит ценообразование у других, но мы при производстве гречки тратим электроэнергию, которая для производства стоит гораздо дороже, чем для физических лиц. И оплата труда, и упаковочный материал. Плюс в цену зашит НДС 20%. Выходит приличная себестоимость. Не знаю, как получается у госов, у нас небольшая надбавка. Если мы продаем гречку по 4 рубля за килограмм, то из этой суммы 3,5 рубля — это ее себестоимость. Если говорить об оптовой цене для магазинов, то тогда наша надбавка будет меньше, но магазин добавит свою. И в итоге уже может быть не 5,10 рубля за килограмм, а 5,50. Возможно, у госов все проще, потому что у них объемы больше и производительность выше, чем у нас.

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