Андрей Пионтковский: В бункере Путина паника 6 30.09.2022, 9:30

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Андрей Пионтковский

В Вашингтоне предупредили Москву о сокрушительных последствиях, которые коснутся лично российского президента.

В бункере президента РФ Владимира Путина паника из-за ответа США на угрозы Кремля нанести ядерный удар по территории Украины.

В Вашингтоне предупредили Москву о сокрушительных последствиях, которые коснутся лично российского президента.

Об этом рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский в беседе с Марком Фейгиным.

«США предупредили, что в случае использования тактического ядерного оружия мы не капитулируем, мы ответим, причем сокрушительным ударом по России, в том числе он коснется и лично Путина», - заявил собеседник.

По словам Пионтковского, в рамках потенциального ответного удара со стороны США в первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот РФ вместе с базами.

«После этого будет дана пауза на раздумье, какие-то переговоры. Но это уже означает введение всех сил НАТО (в войну - ред.)», - сообщил аналитик.

При этом публицист не считает, что США обязательно будут посылать свою пехоту на территорию Украины.

Для уничтожения того же Черноморского флота будет достаточно использования боевой авиации в большом количестве, а также применения многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых торпед «Томагавк».

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