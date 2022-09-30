Андрей Пионтковский: В бункере Путина паника

Андрей Пионтковский: В бункере Путина паника6
- 30.09.2022, 9:30
- 11,662
В Вашингтоне предупредили Москву о сокрушительных последствиях, которые коснутся лично российского президента.
В бункере президента РФ Владимира Путина паника из-за ответа США на угрозы Кремля нанести ядерный удар по территории Украины.
В Вашингтоне предупредили Москву о сокрушительных последствиях, которые коснутся лично российского президента.
Об этом рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский в беседе с Марком Фейгиным.
«США предупредили, что в случае использования тактического ядерного оружия мы не капитулируем, мы ответим, причем сокрушительным ударом по России, в том числе он коснется и лично Путина», - заявил собеседник.
По словам Пионтковского, в рамках потенциального ответного удара со стороны США в первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот РФ вместе с базами.
«После этого будет дана пауза на раздумье, какие-то переговоры. Но это уже означает введение всех сил НАТО (в войну - ред.)», - сообщил аналитик.
При этом публицист не считает, что США обязательно будут посылать свою пехоту на территорию Украины.
Для уничтожения того же Черноморского флота будет достаточно использования боевой авиации в большом количестве, а также применения многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых торпед «Томагавк».