Россия подписала явку с повинной 30.09.2022, 9:46

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Игорь Эйдман

Примитивный расчет Кремля закончится полным пшиком.

Нет нужды спорить о том, кто взорвал Северные потоки. Российские власти фактически уже подписали явку с повинной в этом преступлении. Они загодя публично предупредили о своих планах. Помните, несколько недель назад пропагандисты разгоняли по сети клип «А зима будет большая», в котором Газпром перекрывает Европе газ и та, бедненькая, замерзает. Именно это и пытаются сейчас сделать кремлевские безумцы.

Однако просто вырубить рубильник и прекратить поставки невозможно. Есть же контрактные обязательства, предусматривающие огромные неустойки в случае их невыполнения. Поэтому Путин решил взорвать к чертям собачьим газопроводы, чтобы списать газовый бойкот на форс-мажорные обстоятельства.

Причем, сделал это, как ему кажется, очень хитро: «Северный поток 1» убили под ноль, а «Северные поток 2» - только частично. Расчет убогих прост как три копейки. В Кремле надеются, что европейцы замерзнут зимой и дрожа от холода придут к Путину на поклон, а тот, после отмены санкций и прекращения помощи Украине, милостиво пустит газ по оставшейся неповрежденной ветке «Северного потока 2». Этот проект кстати, долгое время был любимой игрушкой Путина. Он же параноик, а параноики не умеют отказываться от своих сверхценных идей и целей, которые пытаются реализовать вопреки здравому смыслу.

Конечно, этот примитивный рэкет закончится полным пшиком. Путину Европу на колени не поставить. Сталинский шантаж во время Берлинского кризиса был куда опаснее. Западный Берлин просто взяли в полную блокаду. Город недоедал, спал в одежде, собирал выброшенные с американских самолетов продукты, но выжил. Запад на шантаж не поддался и Сталин отступил.

Сегодня ситуация с газовой блокадой куда менее драматичная. В Кремле забыли не только законы экономики, но и школьный курс географии. Европа не замерзнет, хотя бы потому, что на большей части ее территории больших морозов не бывает. Германия и другие партнеры Газпрома ищут и находят альтернативные источники поставок газа.

Очередная безумная выходка только приближает его крах.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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