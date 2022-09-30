Белоруса шокировала цена на детские ботинки в ЦУМе 2 30.09.2022, 9:50

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иллюстрационное фото

В интернете они стоят вдвое дешевле.

Издание onliner.by продолжает рассказывать о парадоксах в ценообразовании. На этот журналисты сравнили цену на одни и те же детские ботинки марки «Котофей». В ЦУМе и «Буслике» их стоимость отличается ровно в два раза.

Недавно читатель издания искал ребенку обувь на осень и удивился тому, сколько стоит детская обувь. Ботинки, которые он выбрал, в ЦУМе продавались по цене взрослых — за 171,84 рубля. Мужчина решил посмотреть, что почем в других магазинах, и нашел такую же обувь в «Буслике» — за 85,86 рубля.

Журналисты внимательно рассмотрели коробку из ЦУМа, скопировали артикул и нашли эти ботинки на сайте «Буслика» — они действительно продаются там за 85,86 рубля. Правда, это цена со скидкой. До акции обувь стоила 107,32 рубля.

В универмагах тоже есть акции, справедливо заметите вы. Несколько дней в неделю большинство товаров отдают со скидкой 30—35%. Но, как объяснили нашему читателю, на обувь маленьких размеров акция не распространяется.

Журналисты позвонили на инфолинию ЦУМа, где подтвердили, что детская обувь до 32-го размера продается без скидок.

— Это социально значимый товар, на него изначально идет низкая торговая надбавка. Скидка на такую обувь не распространяется во всех государственных универмагах, — объяснили в «Детском мире».

Но как торговая надбавка может быть низкой, если частный магазин продает эти же ботинки в два раза дешевле?

— Вам нужно спросить это у частников, у них есть свои договоры [c поставщиками], они могут хоть за 5 рублей продавать. Может, у них какие-то старые партии — 2018—2019 годов, и они договорились с «Котофеем», что будут продавать дешевле, чтобы хоть как-то продать. Тут уже ваш выбор: хотите — берите, хотите — нет. Но у нас все по государственным законам. Если вас [как покупателя] что-то не устраивает, можете сдать эту обувь и купить где-то дешевле.

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