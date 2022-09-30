Не приходят в военкомат, ломают руки, бегут в лес: как россияне прячутся от мобилизации 3 30.09.2022, 9:57

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Призыв оказался «частичным» лишь на бумаге.

21 сентября война постучалась в дверь к каждому россиянину: объявили частичную мобилизацию. Официально руководство РФ заявило, что будут мобилизовывать граждан из запаса, преимущественно с боевым опытом. Правда «частичная» мобилизация лишь формальность – медиа сообщают, что хватают всех.

В различных пабликах в соцсетях и «Телеграме» активно обсуждается, куда бежать и что делать россиянам, чтобы не попасть на фронт. «Белсат» рассказал о самых популярных способах.

Выехать в другие страны

При мобилизации, как и при обычном призыве, есть закрепленная законом процедура вручения повестки. Врученной повестка будет считаться, если сотрудник военкомата выдал ее лично по месту жительства, месту работы или месту учебы. Во всех остальных случаях – например, если повестку положили в почтовый ящик, оставили под дверью – никаких обязанностей она не накладывает. Технически явка в военкомат при вручении повестки обязательна, но наказание за неявку – только штраф от 500 до 3000 рублей.

Самый надежный и безопасный способ не получить повестки – выехать из России, пока это возможно. Россияне преимущественно бегут в Грузию и Казахстан, потому что с этими странами у РФ сухопутная граница. Сообщается, что после 21 сентября в Казахстан въехали уже около 100 тысяч россиян, в Грузию – более 60 тысяч. На границе с Грузией образовались огромные очереди. В соцсетях пишут, что Грузия пускает россиян после подписания бумаги, что «РФ – страна агрессор» и что человек осуждает все военные действия России. Правда, сейчас на границе с этой страной развернут мобильный военкомат, и повестку можно получить прямо на паспортном контроле.

Некоторые рассеяне рассматривают как промежуточный вариант Беларусь: выехать туда, пересидеть и обдумать, что делать дальше. Но в соцсетях многие отговаривают от подобного варианта, потому что «режим Лукашенко дружественный Путину», и тех, кто скрывается, могут вернуть в РФ.

Билеты на самолеты из Москвы раскупили за считанные часы после объявления мобилизации. Активно покупают билеты, чтобы вылететь из Минска, – на самых популярных направлениях нет билетов на месяц вперед. Более богатые нашли выход: практикуют частные перелеты, за которые платят десятки тысяч долларов.

Переехать в другой город, спрятаться на даче или в лесу

У кого нет возможности выехать в другую страну, рассматривают вариант не открывать дверь никому, не реагировать на звонки и не выходить на улицу. Но более надежный способ – не проживать по месту прописки.

Российский закон обязывает мужчину стоять на воинском учете по месту регистрации, жительства или пребывания. Если не выполнять эту обязанность, можно получить штраф от 500 до 3000 рублей. Но это лучше, чем ехать убивать и потенциально быть убитым.

Человек может избежать ответственности, уехав в лес или горы. Только нужно не оставлять цифровых следов (не сообщать в соцсетях, где ты, никаких сториз с геолокацией), отказаться от связи с внешним миром, не работать, не пользоваться медпомощью, не платить налогов, не иметь счетов в банках, ничего не покупать и не создавать социальных связей. В ином случае это считается уклонением, и человека будет искать милиция – но, вероятно, сделать это будет сложно. Да и у милиционеров нет полномочий доставлять граждан в военкоматы. Они могут доставить человека в отдел, составить протокол об административном правонарушении и вручить направление для постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания.

Сломать руку, ногу

В первые же часы после объявления мобилизации в трендах поиска в интернете вырвались запросы «как сломать себе руку». Действительно, люди, чтобы избежать мобилизации, наносят себе физические повреждения, ищут проблемы со здоровьем и даже ложатся на операции.

Поможет ли сломанная рука? Посмотрим российский закон. Умышленное нанесение себе травм для избежания воинской службы может грозить штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до 2 лет по статье об уклонении от прохождения воинской службы (ст. 328 УК РФ). Если удастся доказать, что травма была получена непреднамеренно, то отсрочка будет действовать, пока рука не срастется. Как только закончится период реабилитации, человека смогут призвать.

Однако эти нормы распространяются на обычный воинский призыв, а не на мобилизацию. УК РФ на данный момент не регулирует мобилизацию – поправки, вводящие понятие «мобилизация» в Уголовный кодекс, Федеральное Собрание РФ приняло в эти дни.

Есть также статья об уклонении от исполнения обязанностей воинской службы путем симуляции болезни или причинения себе какого-либо повреждения (ст. 339 УК РФ) – он относится к тем, кто уже проходит военную службу, и может грозить содержанием в дисциплинарной войсковой части на срок до года.

Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Kirill Kukhmar / TASS / Forum

Недавно сделанная хирургическая операция может дать отсрочку на полгода. Но лучше все медицинские справки о состоянии здоровья и операциях передавать в военкомат не лично, а через доверенное лицо или почтой.

Альтернативная служба

В обычное время любой гражданин РФ имеет право на прохождение альтернативной гражданской службы – оно закреплено в 59-й статье Конституции. Проходить альтернативную службу можно, если убеждения или вероисповедание человека противоречат несению воинской службы. Действующий федеральный закон об альтернативной гражданской службе распространяется только на призыв на срочную службу. Нормативно-правовых актов, регулирующих АС в период мобилизации, в России нет.

Тем не менее, россияне, убеждениям которых противоречит военная служба, имеют право подать заявление на альтернативную службу и в случае отказа обжаловать ее в суде. Призывникам следует подать такое заявление до 30 сентября, то есть до начала осеннего призыва.

Может ли помочь отказ от гражданства РФ?

Чтобы не служить в армии, можно отказаться от российского гражданства, однако этот способ достаточно проблематичен. Чтобы отказаться от гражданства РФ, необходимо подать заявление, которое рассматривают российские власти (формально решение по каждому заявлению принимает президент, но по факту рассмотрением заявок занимается специальная комиссия или дипломатические консульства). Они могут отказать, если у человека остались невыполненные обязанности перед государством. К таким обязанностям относится в том числе служба в армии. А срок рассмотрения заявления может длиться годы.

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