ВСУ одним ударом уничтожили в Луганской области казарму вместе с десятками военных РФ 1 30.09.2022, 10:06

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В медицинские учреждения Старобельска госпитализировано более 200 оккупантов.

В Новоайдарском районе Луганской области в результате удара по району сосредоточения противника уничтожены более пятидесяти военнослужащих России, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как написал он в Telegram, при этом было уничтожено семнадцать единиц техники оккупантов РФ.

«В казарме под Новоайдаром погибли более 50 военных РФ, больницы Старобельска переполнены ранеными», - уточнил он.

По данным главы Луганской ОВА, за последние дни в медицинские учреждения Старобельска госпитализировано более 200 оккупантов.

«Не менее напряженная для врага ситуация и в других больницах, приближенных к линии столкновения», - добавил Гайдай.

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