«Скручен пробег, перекрашен кузов, хозяин авто трубку не поднимает» 30.09.2022, 10:12

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Такси из России просочились на белорусский авторынок.

Несколько читателей «Автобизнеса» обратились в нашу редакцию со своими историями покупки автомобилей. Рассказы разные, но общее в них одно: машины до этого работали в российских сервисах такси, что открылось уже после оформления сделки.

«Получается, нас просто «развели»

К примеру, Марина рассказала, что на прошлой неделе купила Hyundai Accent 2017 года выпуска. Продавцом был мужчина лет 30 на вид, у которого была доверенность на продажу от владельца. Сделку оформили по счет-справке, поставили машину на учет, но радость от покупки была омрачена визитом на СТО.

- В автосервисе сразу же сказали, что у авто был другой цвет, причем перекрасили его некачественно. Пробег был скручен на 100 тысяч километров. Также сотрудники СТО выяснили, что машина работала в московском такси, они это как-то узнали по VIN через интернет. Получается, если приплюсовать отмотку километража, то ресурс двигателя уже закончился, он составляет около 250-300 тысяч километров для этой модели. Хозяин машины трубку не поднимает. Получается, что нас просто развели. Что в этой ситуации можно сделать?

Тотальная проверка

Похожих историй достаточно, и журналисты уже писали о том, как автомобили-такси из соседней страны, при этом еще и в залоге, попадают на наш рынок. Почему едут к нам? Все просто: потенциальные российские автовладельцы научились проверять истории машин, поэтому «втюхать» им неликвид все сложнее.

Чтобы проверить историю машины на территории России, лучше воспользоваться официальным сервисом ГИБДД, доступ к которому раньше с территории Беларуси был проблематичен.

Для примера вносим VIN авто и узнаем:

- историю регистрации автомобиля;

- историю ДТП;

- нахождение/отсутствие розыска;

- наличие ограничений;

- наличие диагностической карты ТО.

В диагностической карте будет указано, эксплуатировалась ли машина в такси. Этот документ сохраняется в базе данных с 1 марта 2021 года, до этого хранились лишь сведения о прохождении техосмотра. Получение сведений о ДТП начинается с аварий 2015 года.

Если у продавца сохранилась российская страховка, то проверить ее можно здесь. Сведения об использовании машины в такси будут указаны.

Нахождение автомобиля в залоге отдельно можно проверить благодаря сервису Федеральной нотариальной палаты России, но это по учетам и базам данных страны-соседки. Историю машины с недавних пор можно проверить и у нас, по отечественной базе. Благодаря этому сервису вам доступна «белорусская» история авто, так сказать:

- проверка нахождения регистрационного знака в розыске;

- проверка нахождения машины в розыске по VIN;

- данные о прохождении техосмотра;

- систематизированные сведения об автомобиле.

В разделе «Диагностические сведения о транспортном средстве» будет указано, работала ли машина в такси, а также пробег на момент прохождения последнего техосмотра.

Согласитесь, ведь все же просто? И у вас на руках история машины, условия ее эксплуатации, пробег и иные важные сведения, которые могут существенно повлиять на выбор автомобиля при его покупке. Помните об этом.

Что делать

Читательница приобрела авто по счету-справке, а значит, продавцом выступал либо индивидуальный предприниматель, либо фирма. О том, что такое оформление сделки незаконно, журналисты писали неоднократно. При таком оформлении придется обращаться в суд с иском, если продавец (автохаус или ИП, указанные в счете-справке) добровольно урегулировать спор не согласится.

Бывает и так, что организация или ИП, по документу выступающие как продавец, уже прекратили свою деятельность на момент оформления сделки, а их бланки продолжают «гулять» по рукам «перекупов», которые не удосуживаются документировать сделки законными способами. Тогда дорога в суд с иском к предыдущему собственнику.

Но может быть долгим процессом, к тому же затратным.

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