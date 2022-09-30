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В Херсоне ликвидировали «первого замглавы» администрации оккупантов

  • 30.09.2022, 10:20
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В Херсоне ликвидировали «первого замглавы» администрации оккупантов

Это стало результатом меткого удара украинских защитников.

Во временно оккупированном Херсоне был ликвидирован «первый заместитель главы ВГА по безопасности» Алексей Катериничев. Это стало результатом меткого удара украинских защитников.

Об уничтожении Катериничева первыми сообщили российские пропагандисты. Он проработал на «должности» немного больше месяца, передает obozrevatel.com.

В 1991 году Катериничев закончил Уссурийское суворовское военное училище. В 1996-2021 годах служил в пограничных войсках, затем в подразделениях ФСБ России.

С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Трижды награжден «орденом мужества».

В РФ заявляют, что Катериничев принимал участие в более 20-ти контртеррористических операциях.

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